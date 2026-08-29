Când spui majorete, parcă te duci cu gândul imediat la filmele americane, nu? Ei bine, de data asta Hollywood-ul poate să mai aştepte. Spectacolul a ajuns la noi, în Cluj. Sute de majorete au colorat ieri străzile oraşului, iar România găzduieşte, în premieră, Campionatul European. Avem şi noi şapte echipe în competiţie, iar parada a fost doar încălzirea. Asta pentru că de astăzi începe partea serioasă. Două zile de coregrafii, sincron şi emoţii, pentru titlul de campioană europeană.

Ţinute spectaculoase, zâmbete şi paşi perfect sincronizaţi. Sunt cele care au atras imediat privirile curioşilor din Gherla. Pentru multe dintre sportive, însă, parada a fost doar încălzirea pentru zilele în care fiecare mişcare contează. România găzduieşte, pentru prima dată, Campionatul European de Majorete şi are şapte echipe înscrise în competiţie. Şase vin din Cluj, iar una din Alba. Pentru ele urmează două zile în care coregrafiile trebuie să fie impecabile, iar fiecare gest să fie la locul lui.

10 ţări europene şi-au trimis cele mai bune majorete la noi, pentru campionat

"Pentru două zile, Gherla va fi oaspetele a circa 500 de majorete, aproximativ peste 1.100 de invitaţi. Este cel mai mare eveniment în lumea majoretelor", a declarat Andreea Sabo, organizator. Pe scenă intră probe spectaculoase de show, pom-pom, baton şi macetă. Juriul urmăreşte tehnica, pregătirea şi creativitatea, iar la final, cele mai bune echipe vor pleca acasă cu titlul de campioane europene.

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"Îmi plac oamenii de aici, îmi place tot şi au organizat un eveniment foarte frumos. Va fi unul dintre cele mai bune campionate din toate timpurile", a declarat Alen Scurik, preşedintele EMA. 10 ţări europene şi-au trimis cele mai bune majorete la noi, pentru campionat. Printre ele, se numără Franţa, Italia, Austria, dar şi Croaţia.