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Video Momentul în care un motociclist se răstoarnă pe câmp, cu poliția pe urme. S-a ales cu dosar penal

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 29.08.2026, 08:30 | Modificat la 29.08.2026, 08:32

Un motociclist a vrut să fenteze agenţii de poliţie, însă... nu i-au ieşit deloc calculele. După ce a refuzat să oprească la semnalele acestora, bărbatul a gonit pe mai multe străzi din Chiajna, sperând că va reuși să își piardă urma. 

La un moment dat, motociclistul a ieșit de pe șosea, mizând, probabil, pe faptul că maşina de poliție nu îl va mai putea urmări. S-a răsturnat, însă, chiar la intrarea pe porţiunea neasfaltată. 

Un poliţist a ieşit atunci din maşină, ca sa il prinda. Dar fugarul a reușit să pornească din nou motocicleta, a înaintat, după care s-a răsturnat din nou.

De această dată, polițiștii au reușit să îl prindă. Bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru că nu a oprit la semnalele polițiștilor și riscă inclusiv suspendarea permisului de conducere.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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