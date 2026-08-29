Un motociclist a vrut să fenteze agenţii de poliţie, însă... nu i-au ieşit deloc calculele. După ce a refuzat să oprească la semnalele acestora, bărbatul a gonit pe mai multe străzi din Chiajna, sperând că va reuși să își piardă urma.

La un moment dat, motociclistul a ieșit de pe șosea, mizând, probabil, pe faptul că maşina de poliție nu îl va mai putea urmări. S-a răsturnat, însă, chiar la intrarea pe porţiunea neasfaltată.

Un poliţist a ieşit atunci din maşină, ca sa il prinda. Dar fugarul a reușit să pornească din nou motocicleta, a înaintat, după care s-a răsturnat din nou.

De această dată, polițiștii au reușit să îl prindă. Bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru că nu a oprit la semnalele polițiștilor și riscă inclusiv suspendarea permisului de conducere.