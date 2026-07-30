Autoritățile poloneze investighează prăbușirea unui obiect neidentificat într-un câmp din estul țării, după un nou val de atacuri masive lansate de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de miercuri spre joi. Incidentul a avut loc în regiunea Lublin, aproape de granița cu Ucraina, unde a fost descoperit un crater cu diametrul de aproximativ 10 metri și fragmente împrăștiate pe o suprafață extinsă.

Obiectul a explodat pe un câmp, în apropierea localităților Targowisko și Tarnawa-Kolonia, la aproximativ 100 de kilometri de granița cu Ucraina.

Potrivit unor analiști OSINT ( informaţii open source), ar fi vorba despre o rachetă de croazieră rusească Kh-101.

Potrivit armatei poloneze, un "obiect neidentificat care se deplasa spre vest" a fost detectat în spațiul aerian al Poloniei la ora 03:40. La scurt timp după identificare, acesta a dispărut de pe radare. Un elicopter Mi-24 trimis în zonă a localizat ulterior ceea ce pare a fi locul impactului, în apropierea localității Tarnawa-Kolonia, din provincia Lublin.

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"Un echipaj de elicopter a localizat locul probabil al prăbușirii obiectului într-o zonă nelocuită, în apropierea satului Tarnawa-Kolonia", au transmis forțele armate poloneze.

Poliția din regiunea Lublin a anunțat că a primit în cursul nopții sesizări privind o explozie puternică auzită între localitățile Tarnawa-Kolonia și Biskupice. La fața locului, agenții au descoperit „un crater și resturi împrăștiate provenite de la un obiect neidentificat”, aflate la aproximativ doi kilometri de cele mai apropiate locuințe.

Martor: "Am auzit un zgomot uriaș. Părea că ceva s-a rupt în aer"

Locuitorii din zonă spun că au fost treziți de zgomotul unui obiect care zbura la joasă altitudine, urmat de o explozie puternică.

"Ne-a trezit un vuiet. Se auzea că ceva zboară foarte jos. M-am uitat la ceas, era 3:47. Apoi am auzit un zgomot uriaș și mi s-a părut că ceva s-a rupt în aer. Nu semăna cu o furtună. Soțul meu a ieșit să vadă ce s-a întâmplat. S-a dovedit că ceva a căzut pe un teren agricol din apropierea caselor noastre și de acolo s-a produs explozia. La scurt timp au început să sune sirenele și au ajuns pompierii. Am auzit și avioane și elicoptere zburând deasupra noastră", a declarat pentru publicația poloneză Onet o femeie care locuiește la aproximativ un kilometru de locul impactului.

Presa locală relatează că în orașul Lublin și în alte zone din regiune au fost activate sirenele de alarmă, în contextul riscului generat de atacurile rusești asupra Ucrainei.

Polonia a ridicat avioane F-16

În timpul atacurilor rusești, Polonia a mobilizat avioane de luptă pentru protejarea spațiului său aerian. Potrivit presei poloneze, pentru interceptarea obiectului au fost trimise inclusiv aeronave F-16.

Premierul Donald Tusk s-a deplasat la locul incidentului și a anunțat constituirea unui grup special de coordonare. De asemenea, ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a transmis că este în desfășurare o anchetă pentru stabilirea naturii obiectului.

"În prezent este în desfășurare o investigație pentru a stabili ce tip de obiect a căzut în apropiere de Tarnawa-Kolonia", a scris ministrul pe platforma X, descriind noaptea drept una "foarte dificilă".

Ministrul ucrainean de Externe a susținut că obiectul care a pătruns în Polonia a fost o rachetă de croazieră rusească de tip Kh-101, lansată în cadrul atacului masiv asupra Ucrainei.

"În cursul nopții, o rachetă de croazieră rusească Kh-101 a traversat Polonia ca parte a atacului masiv al Rusiei împotriva Ucrainei, încălcând spațiul aerian NATO", a transmis șeful diplomației ucrainene.

Oficialul a subliniat că incidentul reprezintă "o nouă dovadă clară că întărirea apărării aeriene a Ucrainei este urgentă și reprezintă o garanție pentru protejarea întregii comunități euro-atlantice".

Potrivit autorităților de la Kiev, Rusia a lansat în timpul nopții 74 de rachete, inclusiv rachete balistice, și sute de drone asupra mai multor regiuni ucrainene. Atacurile au provocat victime civile în Kiev, Liov, Dnipro, Poltava, Harkov, Nikolaev, Sumî și alte zone ale țării.

"Racheta rusească care a intrat în Polonia este un nou memento că nu există nimic mai urgent pentru țările noastre decât să contracarăm inamicul comun, care reprezintă o amenințare directă pentru ambele națiuni", a mai transmis ministrul ucrainean de Externe.

Ancheta autorităților poloneze este în desfășurare, iar până în acest moment Varșovia nu a confirmat oficial tipul obiectului prăbușit. Totuși, incidentul ridică noi semne de întrebare privind riscurile pe care războiul din Ucraina le generează pentru statele membre NATO aflate în apropierea frontului.

Momentul în care obiectul neidentificat s-a prăbușit în Polonia, surprins de camerele de supraveghere

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Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei, cu zeci de rachete și sute de drone

Cel puțin opt persoane și-au pierdut viața, iar alte peste zece au fost rănite în urma atacului aerian masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de miercuri spre joi.