Reguli noi pentru terasele din Bucureşti: distracţia nu mai are prioritate. Muzica se opreşte la 22.00, pentru a respecta liniştea locuitorilor din zonă, potrivit unui proiect al municipalităţii. În plus, troatuarele trebuie să rămână libere. Şi nu e tot. Localurile din blocurile cu bulină ar putea dispărea, asta înseamnă că multe restuarante de pe calea Victoriei sau din Centrul Vechi s-ar putea închide.

În curând, petrecerile se vor ține în surdină chiar și la terasele aglomerate din centrul Capitalei. Muzica nu va mai răsuna după ora 22.

"Nu sunt de acord. E distracție, frate, de ce să nu fie muzică? Mai ales în centru sau în alte zone? Să-și plătească termopanul să aibă izolație fonică", a spus un client.

Unii patroni se gândesc deja la variante prin care să fenteze regulile. Altfel, riscă să iasă în pierdere.

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"Pe timp de seară sunt și unele cluburi care sunt la parter și poate nu se aude așa de tare muzica afară dar cred că ar fi și unii care s-ar conforma, dar nu în totalitate toată lumea", crede angajata unei terase.

"Bineînțeles că după ora 23, 23.30 toate locațiile se transformă în partea de club și prin asta ne facem remarcați în Centrul Vechi. Nu este o idee chiar bună pentru că Centrul Istoric este recunoscut pentru viața de noapte și mai ales avem foarte foarte mulți turiști. Va afecta viața de noapte, garantat", a precizat Adrian, managerul unei terase din Centrul Istoric.

Pentru alți patroni, noile reguli înseamnă chiar închiderea afacerii.

În dreptul clădirilor încadrate în clasa I de risc seismic sau lângă imobilele care au fațadele deteriorate, nu vor mai putea funcționa terase. Este o situație des întâlnită mai ales în Centrul Istoric al Capitalei, dar și pe Calea Victoriei.

Dacă clienții sunt revoltați, oamenii care stau în blocurile cu localuri la parter se bucură de noua inițiativă. Unii spun că au făcut deja nenumărate sesizări la autorități.

Acum două zile, polițiștii locali au amendat patronul unui local pentru zgomot, după plângerile vecinilor. Sancțiunile sunt cuprinse între 4.000 și 6.000 de lei, iar dacă fapta se repetă, se poate ajunge la 12.000 de lei.

"E cu două tăișuri. Pe de o parte îi înțeleg pe cei din zonă, pentru că sunt deranjați de muzică și mă pot pune în locul lor, și atunci e firesc să vrei să te odihnești. Somnul e important. Totodată, dacă clădirea stă să pice, iarăși nu are sens să mai avem terase", a spus un client.

"Cel puțin în centru este nevoie de zone unde oamenii să vină să se distreze chiar dacă este noapte și dacă blocurile sunt cu risc ridicat. Mi se pare că, cel puțin în zonele astea, Calea Victoriei, Universitate, Centrul Vechi, este nevoie și de astfel de lucruri", susţine alt client.

În paralel, potrivit noului regulament, terasele se pot întinde pe trotuar doar dacă rămâne liber un culoar de cel puțin un metru și jumătate pentru pietoni. Regulamentul este în dezbatere publică până luni.