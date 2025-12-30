Video Testul răbdării pe Valea Prahovei. Câte ore pierd șoferii în coloană în drumul spre staţiunile montane
Cu toţii ne aşteptăm la ce e mai rău pe şosele. Şi la fel, cu toţii sperăm ca realitatea să ne surprindă măcar de data asta. Cert este cei care şi-au dorit să îşi petreacă finalul de an la munte au pornit deja la drum. Primul hop: tradiţionala aglomeraţie de pe Valea Prahovei.
Situația este și mai complicată mai departe pe traseu. Până la Azuga, o distanță de aproximativ 37 de kilometri, șoferii au de parcurs peste trei ore. Deși pe drum se află echipaje de poliție care încearcă să fluidizeze traficul, numărul foarte mare de autoturisme face ca intervențiile să aibă un impact limitat.
Pentru cei blocați în coloană, scenariul nu este deloc nou. Mulți spun că aceeași situație se repetă an de an. Anul trecut, drumul dintre București și Poiana Brașov a ajuns să dureze aproape opt ore. Un record nedorit care pare să se repete la fiecare final de săptămână sau minivacanță.
