Influencerul Alin Borcan a fost ridicat în această dimineaţă de acasă, de mascaţi şi dus la audieri. Totul după ce tânărul s-a dat drept Piedone şi a făcut controale în mai multe benzinării şi magazine din Timişoara. A filmat şi şi-a postat "isprăvile" pe TikTok.

"Vreţi să închidem? Să faci infarct!"

Alin Borcan​: Ce faceţi doamna?

Angajată magazin: Muncim.

Alin Borcan​: Ştiţi de unde, da? Avem un mic control!

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Angajată magazin: Ce facem?

Alin Borcan​: Ne uităm puţin!

Angajată magazin: La ce anume?

Alin Borcan​: La produse!

Alin Borcan​: De aţi pus foarte multe pulpe aici, în această tavă?!

Angajată magazin: Nu! E punga!

Alin Borcan​: Doamnă, vă rog frumos să lăsam gluma la o parte! Mă ascultaţi un pic de mine! Vrem să vedem, să cântărim cât gramaj este în... câtă carne... Păi şi unde scrie că aveţi voie aşa cantitate mare, să puneţi una peste alta, doamnă!

Alin Borcan​: Vreţi să închidem magazinul acum din cauza dumneavoastră?

Angajată magazin: Nu-l închidem.

Alin Borcan​: Eu hotărăsc.Ce e aici?

Angajată magazin: Cojile de ceapă!

Alin Borcan​: Tu nu eşti responsabilă pentru...

Angajată magazin: Aici, nu!

Alin Borcan​: Jură-te!

Angajată magazin: Jur!

Alin Borcan​: Să faci infarct!

Chiar dacă şi-a jucat bine rolul, acum Alin Borcan trebuie să dea explicaţii poliţiştilor.

Nu este pentru prima dată când numele influencerului Alin Borcan apare într-un dosar penal. În martie 2025, locuința i-a fost percheziționată într-o anchetă referitoare la campania electorală a lui Călin Georgescu. Acum, el a fost reţinut pentru 24 de ore.