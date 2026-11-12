Toate balcoanele unui bloc din Capitală vor fi demolate, pe banii proprietarilor, după un incident

Locuitorii unui bloc din sectorul 4 al Capitalei s-au trezit că vor rămâne fără balcoane. Asta după ce în urmă cu mai bine de o lună o parte dintr-un balcon s-a desprins pur şi simplu şi a căzut în plină stradă peste o maşină. Verificările făcute între timp au scos la iveală probleme la toate celelalte balcoane.

Lucrările au început de câteva zile și în prezent muncitorii lucrează la demolarea balconelor ale unui bloc din sectorul 4 al Capitalei. Acolo, acum o lună și câteva săptămâni, a fost un incident care se putea solda cu adevărată tragedie, în momentul în care mai multe plăci de la un balcon situat la etajul 7 s-au desprins și au căzut în plină zi pe stradă.

Din fericire, nu a fost niciun pieton sau niciun locatar rănit, au fost doar pagube materiale pentru că plăcile au căzut pe două autoturisme aflate în parcare.

Lucrările au început de câteva zile și, în același timp, muncitorii lucrează și la anveloparea blocului. Este un bloc construit în anul 1978 care, din ce se știa, nu avea probleme de rezistență, însă erau vizibile crăpături în bloc și, probabil, faptul că acesta nu a fost îngrijit corespunzător, au fost și aceste situații care au dus la această prăbușire a balconului.

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Din acest motiv se fac și aceste lucrări pentru că autoritățile, împreună cu specialiștii de la Inspectoratul de Stat în Construcții, au decis că aceasta este singura măsură ca locatarii să fie în siguranță.