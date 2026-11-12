Vremea de mâine 13 noiembrie. Rafale de 140 km/h la munte şi ploi în toată ţara. Unde vor fi 27 de grade

România trece prin schimbări bruşte de vreme, cu temperaturi neobişnuit de ridicate pentru această perioadă, ploi în majoritatea regiunilor şi vânt puternic. Maximele vor ajunge la 27 de grade în sudul ţării, însă la munte rafalele vor atinge 140 km/h. Ploile se vor transforma treptat în lapoviţă şi ninsoare, iar unele zone se va depune un strat de zăpadă de până la 10 centimetri.

Vremea la noapte

La noapte, cerul va fi mai mult noros. Vor fi averse în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, cea mai mare parte a Olteniei și local în Moldova și în Muntenia. Se vor acumula cantități de apă în general de 5...20 l/mp, iar în zona Carpaților Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali de 25...50 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în vest și la munte cu viteze la rafală de 50...70 km/h, iar pe crestele montane de 90...100 km/h. Intensificări ale vântului vor fi și în celelalte regiuni, dar pe arii mai restrânse și la viteze mai mici. Temperaturile minime se vor încadra între 7 grade în estul Transilvaniei și în nordul Moldovei și 17 grade în sudul Banatului. Izolat se va forma ceață, cu o probabilitate mai mare în sud-est.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 13 noiembrie în ţară

Vremea va fi deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării, exceptând zone din nord-vestul și vestul teritoriului unde valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, dar în vestul, centrul, nordul țării și la munte, nebulozitatea se va accentua și vor fi averse în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei, vestul și nordul Olteniei și pe arii restrânse în rest. Pe alocuri aversele vor fi însoțite de descărcări electrice. Seara și noaptea norii vor fi mai persistenți și va ploua în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și al Transilvaniei și pe arii restrânse în celelalte regiuni. La munte, la început la altitudini mari în nordul Carpaților Orientali, apoi la altitudini tot mai mici în special în Carpații Meridionali și de Curbură ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă (în general de 5...10 cm).

În a doua parte a nopții, lapoviță și ninsoare, posibil cu depunere de strat de zăpadă, va fi și în estul, dar cu precădere în sud-estul Transilvaniei. Se vor acumula cantități de apă în general de 10...20 l/mp, iar la munte și în regiunile sudice pe arii restrânse de 25...35 l/mp. Temporar vântul se va intensificări în toate regiunile (viteze la rafală în general de 50...65 km/h), dar mai ales în nordul și centrul Moldovei (70...80 km/h) și la munte unde va fi puternic (90...120 km/h, iar la altitudini mari de 120...140 km/h) și temporar, în Carpații Meridionali și de Curbură, va viscoli ninsoarea. Temperaturile maxime se vor situa între 12 grade în nord-vest și 27 de grade pe alocuri în sud, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 grade în Maramureș și 9 grade pe litoral și în nordul Olteniei. Izolat va fi ceață.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 13 noiembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată, astfel că temperatura maximă va fi de 24...25 de grade. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, apoi nebulozitatea se va accentua și va ploua (se vor acumula cantități de apă în general de 10...20 l/mp). Ploile vor avea și caracter de aversă și vor fi posibile descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat (rafale de 40...50 km/h). Temperatura minimă va fi de 7...9 grade.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea se încălzeşte accentuat faţă de ultimele săptămâni, iar temperaturile maxime vor atinge 17 grade. Va ploua, însă slab cantitativ, iar vântul va sufla mai puternic, cu rafale care vor atinge în jur de 30 km/h.

Vremea de mâine 13 noiembrie la munte

Vremea va fi mult mai caldă decât în mod normal pentru acestă dată în cea mai mare parte a zonei montane. Cerul va avea înnorări și pe arii extinse se vor semnala precipitații (cantități de apă în general de 10...20 l/mp și pe arii restrânse de 25...35 l/mp). Ziua, vor fi mai ales ploi ce vor avea și caracter de aversă, mai frecvente în Carpații Occidentali, vestul și centrul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali, unde vor fi posibile și descărcări electrice. Seara și noaptea, precipitațiile se vor regăsi în Carpații Orientali și Meridionali și vor fi sub formă de ploaie în primă fază, dar treptat - mai întâi la altitudini mari în nordul Carpaților Orientali, apoi la altitudini tot mai mici în special în Carpații Meridionali și de Curbură - acestea se vor transforma în lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă (în general de 5...10 cm). Temporar vântul va sufla cu putere: rafale de 90...120 km/h, iar la altitudini mari de 120...140 km/h și va viscoli ninsoarea în a doua parte a intervalului în Carpații Meridionali și de Curbură.