Mirra Andreeva, calificare spectaculoasă în semifinalele Turneului Campioanelor
Rusoaica Mirra Andreeva s-a calificat, miercuri seara, în semifinalele Turneului Campioanelor la tenis, competiţie care are loc la Indian Wells, în Statele Unite ale Americii.
Rusoaica a ajuns în semifinale după ce a obţinut a doua victorie la rând în minim de seturi. După 6-4, 6-0, cu Elina Svitolina, din Ucraina, Andreeva a învins-o cu un rezultat identic şi pe Aryna Sabalenka, din Belarus, şi a devenit cea mai tânără jucătoare din ultimii 17 ani care ajunge în semifinalele Turneului Campioanelor.
Cele două victorii obţinute până acum i-au permis Mirrei Andreeva să urce pe locul 2 în clasamentul WTA Ranking Live şi să se apropie la circa 1.400 de puncte de liderul mondial, Elena Rybakina, din Kazahstan, marea absentă a turneului din Statele Unite ale Americii.