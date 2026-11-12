Mirra Andreeva, calificare spectaculoasă în semifinalele Turneului Campioanelor 

Rusoaica Mirra Andreeva s-a calificat, miercuri seara, în semifinalele Turneului Campioanelor la tenis, competiţie care are loc la Indian Wells, în Statele Unite ale Americii.

Mirra Andreeva face spectacol la Turneul Campioanelor de la Indian Wells - Profimedia

Rusoaica a ajuns în semifinale după ce a obţinut a doua victorie la rând în minim de seturi. După 6-4, 6-0, cu Elina Svitolina, din Ucraina, Andreeva a învins-o cu un rezultat identic şi pe Aryna Sabalenka, din Belarus, şi a devenit cea mai tânără jucătoare din ultimii 17 ani care ajunge în semifinalele Turneului Campioanelor.

Cele două victorii obţinute până acum i-au permis Mirrei Andreeva să urce pe locul 2 în clasamentul WTA Ranking Live şi să se apropie la circa 1.400 de puncte de liderul mondial, Elena Rybakina, din Kazahstan, marea absentă a turneului din Statele Unite ale Americii.