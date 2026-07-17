Tocănița din vecini și cântatul cocoșului. Cele mai absurde sesizări primite de Garda de Mediu Arad

Sesizări inedite la Garda de Mediu din Arad. Instituția a publicat o listă cu plângeri neobișnuite care nu prea au legătură cu activitatea instituţiei. De la mirosurile de mâncare din vecini, cântatul cocoşului, lătratul câinelui sau vecinii care nu salută.

Postarea făcută pe pagina de Facebook a Gărzii de Mediu Arad este denumită "Topul Absurdului" şi cuprinde temele unor sesizări primite pe adresa de mail [email protected]. Postarea menţionează că "imaginaţia nu are limite" când e vorba de reclamaţii primite de la cetăţeni.

Astfel, unii arădeni s-au plâns de cântatul cocoşului din vecini, de lătratul câinelui, de mirosul de tocăniţă, sau au avut nemulţumiri că vecinii prăjesc ceapă şi fac grătar pe balcon. Mai mult, într-o sesizare, o persoană s-a plâns că "vecinul de pe uliţă" nu mai răspunde la salut.

"E o problemă de inimă albastră, nu de mediu înconjurător", scrie Garda de Mediu în postare. O altă persoană a reclamat că pe coloana de aerisire de la bloc vine de la vecini miros de parfumuri arăbeşti sau esenţe tari.

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Cele mai absurde sesizări primite de Garda de Mediu Arad

"E chestie de gusturi aromatice, noi nu dăm amenzi pentru supradoză de mirosuri", au transmis comisarii.

O reclamaţie arată că albinele îşi fac nevoile "fix pe maşinile proaspăt spălate", iar o persoană se plânge de puful de salcie.

Comisarii au mai primit sesizări despre faptul că maşinile de spălat şi chiar frigiderele vecinilor "zumzăie" prea tare.

"Lăsând gluma la o parte, fiecare sesizare nefondată înseamnă timp şi resurse consumate de la investigarea adevăratelor probleme de mediu: depozitări ilegale de deşeuri, poluări masive de ape, aer, sol sau distrugeri de ecosisteme. Protejarea mediului este o treabă serioasă - ajutaţi-ne să ne concentrăm pe ea!", au mai transmis comisarii arădeni.