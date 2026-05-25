Descinderi în "raiul deşeurilor". 200 de forţe de ordine au blocat intrările şi ieşirile din Sinteşti

Poliţiştii şi jandarmii au blocat luni dimineaţă intrările şi ieşirile din Sinteşti, satul de lângă Bucureşti, cunoscut drept rai al deşeurilor. Razia de amploare este organizată de Garda de Mediu, care a monitorizat zona timp de o lună cu ajutorul dronelor, pentru a surprinde activităţile ilegale care au loc acolo. Este vorba despre arderi ilegale de deşeuri într-o zonă devenită un adevărat focar de poluare pentru Capitală.

Descinderile începute luni, la ora 6.00 dimineaţa, s-au soldat, într-o primă fază, cu 11 sancţiuni contravenţionale, o sesizare penală, precum şi cu confiscarea a 11 tone de cupru, în valoare de 320.000 de lei.

"Ceea ce se întâmplă astăzi este rezultatul unei monitorizări demarate practic de la începutul acestui an şi concretizată printr-o monitorizare cu dronă de peste o lună, timp în care am urmărit modul de operare, traseele utilizate şi am construit acţiunea pe care am pus-o în aplicare. Acţiunea de astăzi este o colaborare integrată a statului român. Fără Poliţie şi fără Jandarmerie, ea nu ar fi fost posibilă. Dar ceea ce este important de spus este că, în urma monitorizării făcute astăzi, se transmit, separat de această acţiune, 11 sancţiuni contravenţionale şi a fost întocmită şi o sesizare penală pe constatările făcute din zonă. Atenţie, constatările făcute în urma monitorizării, pentru că astea sunt procedurile noi ale Gării Naţionale de Mediu şi asta este legislaţia pe care noi am elaborat-o şi care a fost promovată anul trecut. În cadrul acţiunii, nu ne-am limitat la localitatea Sinteşti, unde au mai fost acţiuni, ci am extins-o inclusiv la centrele de colectare, la operatorii economici care lucrează împreună cu ei. Am reuşit să indisponibilizăm, printre altele, aproximativ 11 tone de cupru la o valoare estimată de 320.000 de lei. Am reuşit să identificăm maşini parcate în diverse incinte care transportau feroase şi neferoase, care au fost indisponibilizate de către Garda Naţională de Mediu", a declarat comisarul general al Gărzii de Mediu, Andrei Corlan.

Acesta a adăugat că inspectorii de control au descoperit că unii dintre proprietarii maşinilor utilizate în transportul deşeurilor au întocmit documente de expediere menite să inducă în eroare autorităţile competente. "Mai mult decât atât, unii dintre deţinătorii acestor maşini au încercat să producă documente, cum că ar fi din alte judeţe transportate şi nu din localitatea Sinteşti. În toate aceste judeţe declarate ca judeţe expeditoare, am folosit comisarii de acolo pentru a verifica existenţa şi posibilitatea de expediţie a acelor deşeuri. Vă dau un exemplu: la Vâlcea, un punct de lucru care era închis de câţiva ani era dat ca expeditor pentru deşeurile pe care noi le-am identificat. Mesajul este destul de important, pentru că această monitorizare cu drona nu a fost doar aici, în Sinteşti. Ea se întâmplă în mod constant în mai multe obiective din ţară şi este modul de operare pe care Garda de Mediu îl va aborda în anii următori, şi anume eficienţa prin tehnologie astfel încât să utilizăm cât mai puţin resurse, dar să obţinem rezultate cât mai mari", a mai explicat comisarul general.

Descinderi de amploare azi la Sinteşti, satul din Ilfov, cunoscut pentu arderile ilegale de deşeuri şi devenit un adevărat focar de poluare pentru Capitală. Garda Naţională de Mediu face un nou control de amploare în Sinteşti, judeţul Ilfov, după trei săptămâni de monitorizare cu drone. Aproximativ 200 de politisti, jandarmi plus comisari de la garda de mediu participă la acţiunea desfăşurată împreună cu IPJ Ilfov, Jandarmeria Ilfov şi Gruparea Mobilă de Jandarmi Prahova.

"Garda Națională de Mediu, în urma unei monitorizări desfășurate timp de 3 săptămâni în localitatea Vidra, sat Sintești, județul Ilfov, utilizând echipamente specifice, inclusiv drone, a organizat în data de 25.05.2025 o amplă acțiune de control. Acțiunea este in desfasurare împreună cu lucrători din cadrul IPJ Ilfov, Jandarmeriei Ilfov și Grupării Mobile de Jandarmi Prahova, fiind vizate 20 de adrese unde, pe perioada monitorizării, au fost observate diverse activități economice. Totodată, au fost surprinse incendieri de deșeuri în scopul recuperării materialelor cu valoare. Rezultatele finale ale acțiunii vor fi comunicate după finalizarea tuturor verificărilor", a anunţat Garda Naţională de Mediu.

"În acest moment are loc una dintre cele mai mari acțiuni de control la Sintești și în localitățile din zonă din ultimii ani de zile. Este vorba de o anchetă din ultimele luni în care zona a fost monitorizată, iar filmările vor fi trimise ca probă pentru autoritățile penale. Vom înregistra oficial astăzi plângerile penală bazate pe constatările făcute în urma monitorizării, însoțite de clipuri și poze. Faptele penale trebuie să fie sancționate, altfel fenomenul va continua ani de zile de acum înainte", a transmis Ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Fenomenul Sintești

Arderile ilegale de deşeuri din Sintești reprezintă un fenomen cunoscut de mulţi ani. Satul din Ilfov, situat la doar câțiva kilometri de Capitală, a devenit un adevărat focar de poluare. Zilnic, localnicii ard ilegal deșeuri în câmp deschis, cauciucuri, cabluri, resturi menajere, transformând zona într-o groapă de gunoi toxică. Fumul gros, încărcat cu substanțe cancerigene, este purtat de vânt peste București, unde senzorii de monitorizare a aerului indică frecvent depășiri alarmante ale limitelor legale. Deși comunitatea este bine cunoscută pentru aceste practici, autoritățile par neputincioase.

Profitul uriaș din reciclarea ilegală de metale, chiar și zeci de mii de euro dintr-o singură încărcătură, face ca fenomenul să continue nestingherit. Cei implicaţi nu se tem de autorităţi. Nicio persoană nu a fost reținută, în ciuda anchetelor penale deschise și a numeroaselor intervenții ale Gărzii de Mediu. În timp ce unii se îmbogățesc din deșeuri, milioane de oameni sunt condamnați să respire un aer otrăvit. Iar în lipsa unor măsuri ferme, mafia gunoaielor pare tot mai greu de oprit. Urmăriţi aici un Reportaj Observator din Sinteşti.

