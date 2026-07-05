Tochitura moldovenească cucerește Europa: locul 1 în topul celor mai bune preparate

Mirosul mâncărurilor noastre tradiţionale ademeneşte din nou Europa! Tochitura moldovenească este pe primul loc în topul tocăniţelor într-un clasament întocmit de cel mai influent atlas gastronomic.

Fragedă și plină de savoare, tochitura moldovenească a adunat mii de aprecieri în Altasul Gustului.

"E foarte buna tochitura, plus murăturile alea proaspete şi mămăliguţa. Toată combinaţia e perfectă", spune un bărbat.

Tochitura moldovenească nu este un simplu preparat, este o emblemă a gastronomiei tradiționale, este o mâncare consistentă, gustoasă și aspectuoasă. O găsiți în restaurante sau o puteți prepara acasă.

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"Nu este greu de facut, dar ca a fie o tochitură extraordinară şi moale trebuie să o lasi la înăbuşit vreo 2 ore jumătate - 3", spune Elena Scurtu, chef.

Teoria o știm. A venit timpul să trecem la practică.

"Vom tăia slănina fâşii ca să o adăugăm în untură să scadă puţin, după adăugăm pulpă de porc. Puţin cimbrişor cui îi place. Vom adaugă vin pentru a se înăbuşi şi tochitura noastra este gata", explică Elena Scurtu.

"O recomandă gustul şi cred că a ramas ceva simbolic mai ales pentru zona noastră", spune un bărbat.

"Plină de savoare, predomină gustul carnii, afumată şi este facută cu mult drag în zonă", spune o femeie.

În Atlasul Gustului, la fel de apreciate sunt fasolea cu cârnaţi şi rasolul cu ciuperci.

În pensiunile din Bucovina, lista recomandărilor este mai lungă, însă.

"Pâinea tradițională, mâncărică de mazăre servite cu iaurt de casă și dacă doriți cu afinată sau țuică pentru a le simți gustul cum trebuie", spune Maria Vicol, manager pensiue.

După tochitura moldovenească, în topul tocăniţelor din Europa urmează specialităţile locale din Grecia şi Serbia.