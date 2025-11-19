Alcoolul nu mai e principala ispită pentru șoferi. Zilnic, cel puțin o persoană este prinsă în Capitală la volan sub influenţa unor substanţe interzise. În timp ce șefii din Interne vorbesc despre strategii și planuri, realitatea din teren arată că, cel puțin momentan, lupta cu drogurile e departe de a fi câștigată.

Agenții rutieri din Bucureşti au constatat cu surprindere că, în 2025, numărul celor prinși sub influența drogurilor este mai mare decât al celor care s-au urcat băuţi la volan.

"Odată depistați pozitiv la testul rapid, șoferii sunt aduși la Institutul de Medicină Legală, unde li se recoltează probe de sânge. Rezultatul analizelor vine după 72 de ore", a transmis reporterul Observator Bogdan Dinu.

Şi în foarte multe cazuri medicii legişti confirmă suspiciunile poliţiştilor. Unul din două teste pozitive făcute cu aparatul Dragger e confirmat de analizele toxicologice. Surprinzător este şi faptul că şoferii prinşi sunt de toate vârstele şi din toate mediile. Cel mai tânăr are 18 ani şi permisul de câteva luni, iar cel mai în vârstă a sărbătorit împlinirea a 59 de ani.

"Depistăm mai multe persoane care nu sunt pe deplin conștiente de ceea ce fac la volan. E un pericol pe străzi, evident", susţine Rareş Petru Achiriloaie, preşedintele ANPCDA.

Cei mai mulți sunt consumatori de canabis. Folosesc apoi amestecuri de sedative și drogurile sintetice, opioide, amfetamină, metamfetamină sau substanțe apărute recent pe piața neagră. Mai toate sunt droguri ieftine ale căror prețuri pe doză încep de la 10 lei. Poliția Rutieră se laudă cu acțiunile de control dar efectele întârzie să apară.

"Ținând cont că subiectul condusului sub influența drogurilor a fost în prim plan mediatic, instituțional și politic, s-ar putea să avem o concentrație mult mai mare de teste pentru a arăta că poliția chiar încearcă să își repare greșelile de la evenimente absolut marcante în care au dat greș", a declarat criminologul Vlad Zaha.

Dacă alcoolul consumat înainte de condus încetinește reflexele și afectează coordonarea, drogurile pot provoca efecte mult mai grave: halucinații, stări de relaxare excesivă sau de alertă exagerată și comportamente imprevizibile.

