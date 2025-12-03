Procurorii DIICOT au desfășurat miercuri 33 de percheziţii în judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud şi Mureş, inclusiv în două penitenciare, într-un amplu dosar privind o reţea de traficanţi care introducea droguri în închisori cu ajutorul unei avocate, potrivit unui comunicat de presă DIICOT.

Avocată din Cluj, bănuită că a ajutat o rețea de traficanți să introducă droguri în penitenciare - Sursa: DIICOT

Simultan, autoritățile judiciare din Italia au efectuat alte trei percheziţii domiciliare, pe baza unui ordin european de anchetă.

Reţea complexă, sprijinită de o avocată

Potrivit DIICOT, în perioada ianuarie 2024 - decembrie 2025, membrii grupării au procurat, transportat, manipulat, deţinut şi comercializat droguri de risc, mare risc şi substanţe psihoactive în judeţul Cluj şi zonele limitrofe. O parte din droguri erau introduse în mai multe penitenciare pentru a fi vândute deţinuţilor.

Reţeaua era sprijinită de o avocată, care le furniza membrilor grupării, în mod repetat, date şi informaţii pe care le obţinea de la clienţi sau din dosarele penale în care era angajată. De asemenea, ea a intermediat legătura traficanţilor cu deţinuţii.

Totodată, în perioada august - decembrie 2025, cinci membri ai grupării ar fi introdus în ţară droguri provenite din Italia, Spania şi Olanda.

Spălare de bani și operaţiuni fictive pentru mascarea sumelor

Potrivit anchetatorilor, banii obţinuţi din vânzarea drogurilor erau folosiţi pentru achiziţia de bunuri mobile puse pe numele unor apropiaţi, iar prin contracte fictive de lucrări, suspecţii ar fi introdus sume provenite ilegal în circuitul financiar al unor firme.

Gruparea și-ar fi coordonat acțiunile și pentru a obţine pedepse reduse în dosare de trafic de droguri. Pentru acest scop, membrii au indus în eroare organele judiciare și ar fi comis fapte de favorizarea făptuitorului sau nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

"Doi suspecţi, membri ai grupului infracţional organizat (unul dintre ei fiind o suspectă cu calitatea de avocat), au coordonat alţi doi suspecţi, care au avut roluri constând în întocmirea şi formularea unor denunţuri, recrutarea şi cazarea persoanelor care au fost determinate să săvârşească infracţiuni la regimul armelor şi muniţiilor, pregătirea acestora şi punerea la dispoziţie a armelor. Astfel, în două situaţii, unul dintre suspecţi a formulat denunţuri nereale privind vânzarea ilegală a unor pistoale după ce, anterior, membrii grupării recrutaseră persoane dispuse ca, în schimbul unor sume de bani, să îşi asume în mod fictiv deţinerea şi vânzarea armelor de foc", au precizat procurorii.

În două cazuri, suspecţii au formulat denunţuri neadevărate privind vânzarea ilegală a unor pistoale, după ce anterior recrutaseră persoane dispuse să își asume faptele.

Operaţiunea, sprijinită de Europol

Audierile suspecţilor au loc la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj. Acțiunea, desfășurată cu suportul Europol, a beneficiat de sprijinul poliţiştilor de la Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate și structurilor teritoriale ale Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş, Oradea, Alba Iulia și Braşov, precum și al luptătorilor SAS Bistriţa-Năsăud, al jandarmilor din Cluj-Napoca și Braşov și al unui echipaj canin al Direcţiei Regionale Vamale Cluj.

