Video Tradiţia veche de secole din Japonia, adusă şi în România
Sărbătoare în Grădina Japoneză din parcul Herăstrău. Printre flori de cireş, muzică și demonstrații, oamenii descoperă tradiția japoneză Hanami.
Hanami înseamnă privitul florilor, însă este mai mult decât atât. Este vorba despre un moment în care ne oprim din ritmul zilnic și ne bucurăm de frumusețea cireșilor înfloriți. Nu este însă doar despre flori, este mai mult despre tradiția japoneză.
Yukata este un costum tradițional japonez care se poartă în perioada primăverii și pe care toate doamnele care ajung astăzi la Grădina Japoneză au ocazia să îl încerce, pentru că organizatorii îl oferă gratuit. Îl pot proba, îl pot îmbrăca, se fotografiază cu el și apoi îl înapoiază.
Se fac foarte multe fotografii. La tot pasul se fotografiază acești cireși roz, superb înfloriți, dar este vorba și despre activități pe care oamenii le au astăzi: ateliere de origami, de caligrafie, dar și activități precum demonstrații de tobe japoneze sau arte marțiale.
Sunt sute de oameni în Parcul Herăstrău, toți încântați de ceea ce văd și de ceea ce oferă această grădină japoneză, care este cea mai mare ca suprafață din Europa și a doua ca număr de cireși japonezi.
