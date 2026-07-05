Tradiție reluată la Cetatea Făgărașului: turiştii asistă din nou la schimbarea gărzii medievale

Turiștii care ajung la Cetatea Făgărașului în acest weekend au parte de un moment deosebit: defilarea gărzii cetății și manevrarea podului mobil de la intrarea principală. Sunt tradiţii reluate după mai bine de un an de pauză, ce întregesc farmecul unui monument istoric proaspăt reabilitat, plin de povești fascinante.

Ceremonialul de 20 de minute începe cu principesa fortăreţei. Ea ordonă membrilor gărzii să coboare podul mobil, astfel încât turiștii să poată vizita cetatea care n-a fost niciodată cucerită prin forța armelor.

"Întruchipez principesa cetăţii Făgăraşului, de fapt principesele Transilvaniei, care au locuit în cetatea Făgăraşului şi vrem să reproducem ceremonialul de schimbare a gărzii", spune Manuela Danu, angajată a Cetăţii.

Garda Cetății Făgărașului este formată din nouă militari înarmați și un toboșar.

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Claudiu Loghin, reporter Observator: Este prima zi în care se reia ritualul din Cetatea Făgăraşului. Aceasta este garda cetăţii. Momentul s-a încheiat, iar acum, turiştii care au asistat la acest eveniment cu totul şi cu totul special, nu s-a mai întâmplat din 2024, îşi pot face fotografii alături de membrii gărzii cetăţii Făgăraşului.

Turiştii care au ajuns la cetate au fost impresionaţi de fiecare moment.

"Parcă m-am întors în timp. Am fost foarte surprins plăcut de spectacole", spune un turist.

"E foarte fain pentru copii. Da, se lasă podul, vin domniţele, vine garda. Este chiar minunat", spune un altul.

Situată foarte aproape de centrul fizic al României, Cetatea Făgăraș a fost reşedința principilor Transilvaniei. Construcțiile au început la sfârşitul secolului al 14-lea, sub forma unui complex feudal fortificat şi au continuat timp de aproape 3 secole.

"În fiecare sâmbătă şi duminică la ora 12:00 are loc ceremonia gărzii cetății, care constă în ridicarea părţii mobile a podului, aşa cum se ridica în secolul 17", a declarat Elena Băjenaru, director Muzeul Ţării Făgăraşului.

Cetatea Făgărașului a fost recent renovată, printr-o investiție de aproape 50 de milioane de lei.