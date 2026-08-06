Elicopterul prezidențial Marine One, în care se afla Donald Trump, a fost implicat marți într-un incident aviatic deasupra Washingtonului, după ce s-a apropiat periculos de un avion de pasageri. Potrivit unei evaluări preliminare a autorităților americane, cele două aeronave au ajuns la mai puțin de un kilometru una de cealaltă, în urma unor probleme de comunicare cu turnul de control al aeroportului Ronald Reagan.

Elicopterul în care se afla Donald Trump, la un pas de coliziune în aer cu un avion de pasageri - Profimedia

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 14:30, ora locală, în timp ce Trump zbura de la Casa Albă către baza militară Joint Base Andrews, de unde urma să plece spre Los Angeles.

Conform The New York Times, echipajul elicopterului Marine One a încercat de trei ori să anunțe turnul de control că urma să decoleze în aproximativ trei minute. Mesajele nu au fost recepționate corespunzător, iar elicopterul și-a început zborul, ajungând pe traiectoria unui avion de pasageri operat de Envoy Air, companie afiliată American Airlines.

Datele preliminare ale Administrației Federale a Aviației (FAA) arată că, în punctul de maximă apropiere, cele două aeronave se aflau la aproximativ 1,3 kilometri distanță pe orizontală și la 700 de picioare (aproximativ 213 metri) diferență de altitudine.

Articolul continuă după reclamă

Deși nu s-a produs o coliziune, FAA a confirmat că a existat o "pierdere temporară a separării de siguranță", adică aeronavele au ajuns mai aproape decât limitele considerate normale pentru evitarea unui accident. Autoritățile au precizat însă că președintele Donald Trump nu s-a aflat în niciun moment în pericol, iar ancheta privind incidentul este în desfășurare.

Casa Albă a transmis că are în continuare deplină încredere în echipajul Marine One, descriind piloții drept "unii dintre cei mai buni aviatori din lume".

Incidentul reaprinde îngrijorările privind siguranța spațiului aerian din jurul Washingtonului, unul dintre cele mai aglomerate și complexe din Statele Unite. În plus, elicopterul prezidențial operează în prezent de pe Ellipse, un parc aflat în apropierea Casei Albe, după închiderea temporară a heliportului oficial pentru lucrări de modernizare.

Zona este atent monitorizată încă din ianuarie 2025, când un elicopter militar Black Hawk s-a ciocnit în aer cu un avion de pasageri American Airlines, accident în urma căruia au murit toate cele 67 de persoane aflate la bordul celor două aeronave. Ancheta a arătat atunci că problemele de comunicații radio și suprasolicitarea controlorilor de trafic au contribuit la producerea tragediei.