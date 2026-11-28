Revelion, dar cu soare pe față, mare în fundal și fără să îți petreci jumătate de zi în aeroport. Da, se poate. Două ore de zbor din România și ajungi într-o altă lume. Un loc unde vremea e blândă chiar și în ultima zi a anului. Revelionul în Malta se simte altfel: mai cald, mai relaxat, mai civilizat.

Malta e o insula iubită de turiştii din toată lumea. Vorbim de o destinaţie care îi satisface până şi pe cei mai pretenţioşi turişti.

"Vorbim de o experiență totală, gastronomică, experiența culturală, istorică și de ce nu? De divertisment, că nu vin singur aici pentru istorie. După ora 10 sunt și hoteluri care sunt alese pentru turiștii noștri, unde piscina stă încă deschisă și atunci ai un mix de activitate în șase zile. La doar două ore de zbor.", spune Mark Farrugia, director agenţie de turism.

Cu alte cuvinte, poţi trece de la plajă la petrecere fără să părăseşti hotelul. Pentru pasionații de scufundări, ghizii spun că Malta e de neratat.

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"Acesta este unul dintre cele mai bune locuri în care puteți vedea Marea în Mediterana.Este unul dintre cele mai bune locuri pentru a veni și să faci scubadiving, in special, dacă ești profesionist.", explică Christian Pace, ghid turistic.

"De mulţi ani găzduim turişti din toată România, în special din Bucureşti. Şi anul acesta, din nou, am organizat o altă vacanţă în Malta, într-o locaţie nouă, în St. Julian.", spune Stephen Coppini, director de vânzări hotel Malta.

Restaurante spectaculoase, străduţe şi clădiri cu poveste, peisaje care îţi taie respiraţia. Malta este o destinaţie atât pentru cei care iubesc liniştea cât şi pentru cei care vor să petreacă. Poţi să te distrezi în capitală sau poţi să alegi un orăşel mai retras.

"Și anul acesta am ales să pregătim niște pachete speciale pentru turiștii noștri de Revelion, de pe 28 decembrie pe 2 ianuarie, să se poată bucura de un Revelion la o temperatură mai blândă decât în România", explică Alexandra Pietrușel, agent de turism.

Vor fi între 15 şi 17 grade în Malta de Revelion. Pachetele turistice pornesc de la 540 de euro la un hotel de 4 stele şi ajung la 750 de euro de persoană la 5 stele. În preţ sunt 5 nopţi de cazare cu mic dejun inclus şi charter Tarom.