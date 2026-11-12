Cei care pleacă astăzi la drum pe Autostrada A3, între Bucureşti şi Ploieşti, ar fi bine să-şi ia şi puţină răbdare la pachet! Se lucrează la carosabil, iar intervenţiile aduc restricții de circulaţie şi posibile întârzieri. Aşa că şoferii sunt sfătuiţi să-şi planifice atent traseul. Cu alte cuvinte, astăzi, pe A3, nu doar maşinile au nevoie de revizie, ci şi nervii celor de la volan.

Lucrările încep de la ora 9 și sunt programate să se încheie astăzi la ora 19. Important de menționat este că aceste lucrări, dar și restricțiile, vizează două sectoare ale autostrăzii A3.

Prima zonă se desfășoară pe o distanță de 2 km, în dreptul localității Moara Vlăsiei, pe sensul de mers să București-Ploiești, iar cea de-a doua zonă se întinde pe o suprafață de 1 km, înainte de nodul rutier Gheorghița, pe același sens de mers, în direcția Ploiești. Pe aceste două sectoare se vor desfășura lucrări de frezare și asfaltare, iar pe durata intervențiilor, traficul va fi restricționat, șoferii având la dispoziție o singură bandă de circulație.

Așadar, cei care traversează autostrada A3 astăzi și merg spre Ploiești, ar trebui să se aștepte la posibile întârzieri, mai ales dacă traficul este intens și mai ales în intervalele orare de vârf. Autoritățile le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte semnalizările temporare din zonele lucrărilor.