Şoferii care conduc prudent pot plăti mai puţin pentru asigurarea CASCO dacă acceptă să monteze pe maşină un dispozitiv care le monitorizează stilul de condus. Reducerea poate ajunge la aproape jumătate din preţul poliţei. Iar asigurătorii pregătesc bonusuri şi pentru RCA: şoferii care nu folosesc telefonul la volan ar putea avea reduceri de peste o mie de lei.

Un dispozitiv mic care poate aduce economii mari: de până la 40% la polițele de asigurare.

Odată instalat, aparatul urmărește automat traseele, viteza, accelerările și frânările. La fiecare trei luni, datele sunt analizate, iar pentru cei care conduc prudent, reducerile se aplică automat la următoarea rată CASCO.

"Avem un caz concret, reiese că după trei luni de zile, după un anumit kilometraj parcurs, asiguratul primește o reducere de 40% la următoarea rată tip CASCO.", spune un specialist.

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În România, trei companii de asigurări oferă acest sistem. Numai la una dintre ele, 6.500 de clienți au ales să fie monitorizați, iar trei sferturi dintre ei au obținut reducerea maximă, datorită unui scor bun.

"Prima rată este considerată rată standard pentru că asigurătorul nu știe nimic despre tine la acel moment și începând cu rata 2 poți să primești reducere care se va menține până la finalul poliței. Practic, te angajezi să plătești o poliță de 5000 de lei și la final vei vedea că în funcție de stilul tău de condus, ai plătit 3400 de lei", explică Marius Constantinescu, broker asigurări.

Și pentru polițele RCA se pot da bonusuri. După modelul Germaniei, asigurătorii ar putea da reduceri șoferilor care nu folosesc telefonul în timp ce conduc. Dar, pentru asta, ar trebui să accepte să fie filmați, fie cu o cameră de bord, fie prin sistemele inteligente ale mașinilor noi.

De exemplu, o cameră montată în volan, poate detecta momentul în care ridic telefonul și îmi îndrept privirea spre ecran, în loc să fiu atentă la drum. Într-un sistem de monitorizare folosit de asigurători, astfel de informații pot fi luate în calcul atunci când se stabilește prețul poliței.

Și în acest caz, reducerile ar putea ajunge la 40%. Pentru un tânăr de 25 de ani din București, cu o mașină mică de oraș, asta ar însemna aproape 1.600 de lei economisiți anual la RCA.

"Mi-aș pune, da. Sunt asigurările foarte scumpe, în primul rând! Și în al doilea rând, nu am nimic împotrivă să mă filmeze", spune un tânăr.

Din această vară, toate mașinile noi fabricate în Uniunea Europeană au obligatoriu camere care urmăresc șoferul. Deocamdată, acestea nu înregistrează imaginile.

"Deocamdată legislația nu permite să înregistreze. Se pot conecta foarte ușor pentru că fiecare mașină are conectivitate la internet printr-o cartelă E-sim și ar putea monitoriza modul de condus al șoferului, dacă este un stil de condus agresiv sau calm", explică Cosmin Vâlcu, director post vânzare România.

Iar miza nu este doar o asigurare mai ieftină. Un studiu european recent arată că folosirea telefonului la volan provoacă 3 din 10 accidente, mai multe decât consumul de alcool.