ANAF scoate la licitaţie un apartament de două camere, la preţul de 25.325 de lei, echivalentul a 4.743 de euro. Proprietatea are o suprafaţă de 42,23 de metri pătraţi, iar blocul a fost construit în 1970.

ANAF vinde apartament cu 2 camere la preţ de Logan la mâna a doua - elicitatii

Un apartament cu două camere din orașul Oravița, județul Caraș-Severin, este scos la licitație de ANAF la un preț de pornire de 25.325 de lei, echivalentul a aproximativ 4.743 de euro. Proprietatea are o suprafață utilă de 42,23 de metri pătrați și se află într-un bloc construit în 1970.

Potrivit anunțului publicat de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, imobilul este situat pe strada Eftimie Murgu, la etajul al doilea. Apartamentul este compartimentat în două camere, bucătărie și dependințe și are, potrivit descrierii, o cotă de 16 metri pătrați din terenul aferent părților de folosință comună.

Apartamentul este scos la licitație cu o reducere de 50%

Prețul de pornire este de 25.325 de lei, cu 50% mai mic decât valoarea de evaluare, stabilită la 50.650 de lei. Potrivit anunțului, proprietatea este renovată, iar structura de rezistență a blocului este din beton armat.

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Licitația este organizată de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, iar taxa de participare este de 2.532,50 lei. Anunțul de publicitate este valabil în perioada 10 noiembrie - 10 decembrie 2026.

Bunul scos la licitație reprezintă o cotă de 1/2 din apartament, nu întregul imobil. Astfel, prețul de pornire se referă la această cotă de proprietate, aspect care trebuie luat în calcul de potențialii cumpărători.