Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat miercuri că, în luna decembrie a anului trecut, Centrul Național Cyberint a descoperit un atac cibernetic lansat de gruparea rusă APT TURLA asupra unei instituții guvernamentale din România. Potrivit SRI, au fost luate măsuri pentru contracararea atacului și înlăturarea efectelor acestuia, potrivit Agerpres.

Atac cibernetic al Rusiei asupra unei instituții din România. SRI anunță că a reușit să îl oprească - welivesecurity

Precizările vin în contextul apariţiei în spaţiul public a unor informaţii privind încercarea de compromitere a unei instituţii guvernamentale din plan naţional, la sfârşitului anului trecut, de către actorul cibernetic rus APT TURLA.

Potrivit SRI, atacatorii au exploatat o serie de vulnerabilităţi sistemice la nivelul sistemelor de operare Microsoft, însă în urma intervenţiei Centrului Naţional Cyberint atacul a fost oprit.

"Nu au fost identificate exfiltrări de date sensibile, serviciul de e-mail afectat fiind remediat. De asemenea, SRI a informat beneficiarii legali şi, totodată, aspectele respective au făcut obiectul cooperării cu partenerii europeni, la nivelul comunităţii de intelligence, precum şi cu cei de la nivelul UE şi NATO", se arată într-un comunicat al SRI.

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SRI - Centrul National Cyberint a precizat că are în derulare măsuri investigative "complexe" care vizează şi alte secvenţe "conexate cu campanii cibernetice implementate de Federaţia Rusă".

"SRI/Centrul Naţional Cyberint va continua să acţioneze constant pentru identificarea şi investigarea oricăror noi tentative de compromitere a instituţiilor din plan naţional", se mai evidenţiază în comunicat.