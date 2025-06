Un turist din Bacău s-a stins, la 27 de ani, strivit sub greutatea unui copac care a căzut peste el din senin, pe celebra alee de sub Tâmpa, una dintre zonele de promenadă mereu pline de turiști. Copacul era verde, se apără autorităţile locale, care l-au verificat numai din ochi. Pe interior frasinul era, de fapt, putred. "Ecograf" care să arate eventualele probleme ale arborilor există, dar... sunt prea mulți copaci să îi verifici pe toți. O femeie care se plimba alături de victimă a scăpat, ca prin minune, cu răni care nu îi pun viața în pericol.

Era ziua în amiaza mare când cei doi tineri au ales să se ascundă de caniculă pe aleea de sub Tâmpa, o zonă de promenadă frecventată atât de turişti cât şi de localnici. Nu s-au gândit o clipă că moartea poate veni de sus. Şi totuşi, brusc, un copac uriaş, aparent verde, s-a prăbuşit peste ei. Bărbatul de 27 de ani a murit pe loc sub greutatea arborelui.

Şi totuşi, responsabilii nu au putut preveni tragedia. Întreaga pădure de pe Tâmpa este administrată de Regia Pădurilor Braşov, aflată în subordinea Consiliului Local.

"Nu era uscat, s-a dezrădăcinat. Din ce spun martorii, nici nu bătea vântul atunci. E greu... Chiar dacă vom face verificări, atât timp cât copacii sunt verzi, nu ai cum să prevezi un astfel de accident", a declarat Sorin Toarcea, purtător de cuvânt al Primăriei Braşov.

Primele verificări cu ochiul liber ale specialiştilor arată că problema putea fi depistată la timp.

"Deci Armillaria vine când frasinul e slăbit de cealaltă ciupercă, aia invazivă și intră în rădăcini, și pe urmă produce putregai. Intră și parazitează masiv", a explicat un silvicultor.

"Nu e locul cel mai favorabil ciupercii aici, în Tâmpa. Noi am făcut studii numai pentru partea de periculozitate a arborilor. Am luat scannerul și pe ăsta poți să-l scanezi și vezi că are putregai masiv.

Dacă e foarte aproape de drum, alee pietonală, loc de joacă. Dacă ai 2 metri până la drum, taie-l la 2 metri", a declarat Dănuț Chira, cercetător Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice Brașov.

O soluţie pusă deja în practică în alte zone însă. Deocamdată, însuşi administratorul pădurii îi sfătuieşte pe oameni să evite aleea de sub Tâmpa.

"Deci pericolul există. Bineînțeles, și acum suntem în pericol. Sunt aceeași specie, și cu aceeași problemă", a declarat Dan Viciu Olteanu - director Regia Pădurilor Brașov.

Femeia de 32 de ani, peste care a căzut frasinul, a avut noroc. Pentru că a fost prinsă între crengi, a scăpat doar cu nişte răni.

"Este stabilă, a avut o fractură de membru inferior. A solicitat transferul la București, ea fiind din acea zonă. Din fericire, starea e ok, iar în baza unei operații va fi tratată corespunzător", a declarat Emil Mailat, director Spitalul Județean Brașov.

În tot oraşul Braşov, Primăria a găsit aproape 320 de arbori uscaţi, pericol public. Tăierea lor este în plină desfăşurare. Între timp, numărul turiştilor creşte. Potrivit INS, anul trecut, Braşovul a fost al treilea cel mai vizitat județ din ţară, cu 1,5 milioane de vizitatori.

