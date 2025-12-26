Video Unde a petrecut preşedintele Nicuşor Dan seara de Crăciun. Imagini inedite
Imagini inedite cu preşedintele Nicuşor Dan, de Crăciun. Acesta a ajuns în noaptea sfântă în satul Ileni, din Braşov, unde a fost primit de colindători.
Unde a petrecut preşedintele Nicuşor Dan seara de Crăciun. Imagini inedite - Facebook / Satul Ileni
Conform unei postări de pe Facebook, făcută de contul oficial al satului Ileni, preşedintele Nicuşor Dan a făcut o vizită la Muzeul din Ileni.
Preşedintele Nicuşor Dan s-a născut la Făgăraş, la doar câţiva kilometri de satul pe care l-a vizitat de Crăciun.
