Video Unde a petrecut preşedintele Nicuşor Dan seara de Crăciun. Imagini inedite

Imagini inedite cu preşedintele Nicuşor Dan, de Crăciun. Acesta a ajuns în noaptea sfântă în satul Ileni, din Braşov, unde a fost primit de colindători.

de Redactia Observator

la 26.12.2025 , 15:59
Unde a petrecut preşedintele Nicuşor Dan seara de Crăciun. Imagini inedite Unde a petrecut preşedintele Nicuşor Dan seara de Crăciun. Imagini inedite - Facebook / Satul Ileni

Conform unei postări de pe Facebook, făcută de contul oficial al satului Ileni, preşedintele Nicuşor Dan a făcut o vizită la Muzeul din Ileni. 

Preşedintele Nicuşor Dan s-a născut la Făgăraş, la doar câţiva kilometri de satul pe care l-a vizitat de Crăciun.

