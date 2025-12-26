Hotelierii vor să atace în instanţă noua taxă turistică votată deja pentru Bucureşti. Spun că nu au fost consultaţi de primărie cu privire la noul tarif de 2 euro pe noapte şi că hotelurile mici vor rămâne fără clienţi. Taxe similare se vor plăti şi în alte oraşe din România. La Braşov, tariful creşte de patru ori.

"10 lei pentru fiecare noapte de cazare în Bucureşti. Este noua taxă turistică ce se va aplica de anul viitor. Primăria Capitalei a decis să treacă de la un tarif de 1% din valoarea cazării la o taxă fixă şi speră ca în acest fel sumele încasate la bugetul local anul viitor să fie de 4 ori mai mari comparativ cu cele de anul acesta", a explicat reporterul Observator Andreea Milea.

Revoltaţi, hotelierii reclamă faptul că nu au fost consultaţi înainte de impunerea noii taxe şi ameninţă că vor ataca decizia în instanţă. În plus, acuză faptul că hotărârea de consiliu nu a respectat termenul de dezbatere publică de minimum 10 zile.

"Primăria, de fiecare dată când a fost nevoie de industrie, ultima dată fiind cazul cu explozia din Rahova în care noi am susţinut, atunci ne-au găsit, am comunicat. De data asta nu am putut comunica. [...] Sunt oarecum avantajate unităţile de 4 şi 5 stele care vând scump în raport cu cele de 3 stele, pentru că indiferent de nivelul de clasificare suma este aceeaşi", a spus preşedintele onorific al Federaţiei Industriei Hoteliere, Călin Ile.

"Dacă stăm să ne gândim, 1% din 150 de lei versus 1% din 1.500 de lei, dacă ne gândim la un hotel de cinci stele. Vorbim, sigur că da, de valori diferite", a spus specialistul în turism Roxana Ilinca.

Păreri împărţite în rândul turiştilor

În rândul turiştilor, părerile diferă.

"Cred că e la fel ca în alte ţări, oraşe din Europa. Nu cred că este prea mult", a spus un turist.

"De ce s-a schimbat taxa în doi euro pe zi şi nu un euro pe zi? Noi am venit în Bucureşti pentru că este mai ieftin decât în Italia. Acesta este motivul pentru care am venit aici de sărbători. Va fi mai scump ca să stai în Bucureşti o zi sau mai multe", a spus un alt turist.

Peste 2 milioane de turişti au ajuns în Bucureşti anul trecut

În ultimii ani, numărul vizitatorilor a crescut constant. Anul trecut, în Bucureşti au ajuns peste 2 milioane de turişti.

"Locuiesc în China şi este pentru prima dată când vin în România. Îmi place Bucureştiul, este foarte frumos şi este şi prima oară când văd zăpadă într-o ţară străină, aşa că mă bucur", a spus un turist.

Ce se va întâmpla cu banii încasaţi din taxa turistică

Municipalitatea promite că banii vor fi investiţi în evenimente culturale care să atragă şi mai mulţi turişti. Doar că Primăria trebuie să înfiinţeze Organizaţia de Management al Destinaţiei prin care banii pot fi folosiţi pentru promovare.

"Trebuie să avem un dialog mult mai clar cu industria, să vedem cum s-a ajuns la această sumă de 10 lei şi, în acelaşi timp, trebuie să vedem dacă e corect să avem acelaşi tarif pentru toate tipurile de cazare", a spus consilierul general la Primăria Capitalei, Dragoş Radu.

Şi la Braşov creşte taxa turistică. Se adaugă taxa de salvamont

Capitala nu este singurul oraş din ţară unde turiştii vor plăti mai mult. În Braşov, taxa creşte de la 3 la 7 lei, la care se adaugă 5 lei taxa de salvamont.

La Braşov, taxa turistică se aplică astfel:

7 lei taxa turistică

5 lei taxa de salvamont

"Mie mi se pare normal şi cred că merită pentru a dezvolta un turism stabil şi exact cum ne dorim noi, să fie şi la noi ca în afară", a spus un alt turist.

La Roma, taxa turistică variază între 3 şi 10 euro pe noapte, în funcţie de stelele hotelului, iar la cazări de tip AirBnB tariful este fix, 6 euro. În capitala Franţei, costurile ajung până la 15 euro pe noapte. În Amsterdam se aplică tot sistemul procentual, iar taxa ajunge la 12,5% din preţul cazării.

