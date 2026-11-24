Tragedie petrecută pe Drumul Naţional 1. Un bărbat a murit, după ce a fost lovit în plin de o maşină scăpată de sub control.

Accidentul a avut loc aseară, pe Drumul Naţional 1, în localitatea Periş, dupa ce șoferul în vârstă de 67 de ani, cetățean turc, a lovit în plin pietonul de 69 de ani, aflat în zona unei stații de autobuz. Medicii ajunși la fața locului au încercat să îi acorde primul ajutor, însă, din păcate, nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Şoferul a fost reţinut pentru 24 de ore

După impact, șoferul a fugit de la locul accidentului. Polițiștii au reușit însă să îl identifice în câteva ore și l-au adus aici, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, pentru audieri. Bărbatul a fost testat atât pentru consumul de alcool, cât și pentru droguri, iar rezultatele au fost zero.

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Acum, acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Între timp, polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a intamplat totul.