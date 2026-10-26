Se schimbă vremurile, se schimbă şi Black Friday. În afară de ofertele obişnuite la telefoane, televizoare şi laptopuri, anul acesta vom găsi reduceri de sezon care ne ajută să facem economii la iarnă. Anvelope, centrale termice, pompe de căldură şi panouri fotovoltaice. Preţuri mai mici pentru echipamente care costă zeci de mii de lei, comercianţii promit reduceri considerabile.

Înainte de cosmetice, îmbrăcăminte sau aparatură electronică, mulți români ţintesc cumpărături mai practice de Black Friday.

Reduceri cu până la jumătate de preţ pentru unele produse

Centrale termice, cazane, pompe de căldură sau boilere găsim de toate în magazinele de bricolaj în această perioadă, care îşi pregătesc stocul pentru Black Friday. Reducerile pot fi cu până la jumătate de preţ pentru unele produse.

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"Aş vrea să am o listă mai scurtă, am o listă mare acum", spune o persoană.

"Vom începe campania pe 6 şi va ţine 10 zile. Avem produse în oferta de Black Friday pentru toate tipurile de încălzire. Online, dar şi fizic în magazin. Sunt multe persoane care încă aşteaptă pentru că ştiu că atunci ofertele vor fi mai generoase", explică Marius, şef de raion bricolaj.

Şi panouri fotovoltaicele, baterii de stocare şi pompe de căldură vor fi la reducere.

"Dacă vorbim de o casă unde montăm un sistem fotovoltaic de 8 kWh cu o baterie de 15 kWh, de la preţul de 36.000 de lei la care montam până acum, de Black Friday îl montăm la 34.000 de lei. Clienţii care montează sisteme fotovoltaice de peste 15 kWh, primesc cadou o staţie de încărcare maşină electrică", menţionează Florin Diaconu, administratorul unei firme de panouri fotovoltaice.

Care este un alt produs vânat cu ocazia reducerilor

Anvelopele de iarnă sunt altă ţintă de Black Friday. Interesul este atât de mare încât şi magazinele de electronice au început să vândă cauciucuri. Unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţă începe reducerile joi.

"În fiecare an au fost anvelope în ofertă. În perioada asta oferim clienţilor reduceri la anvelope de iarnă şi all season. Comunicăm reduceri de până la 50%", spune Raul Filip, director general magazin de electronice.

"Trebuie urmărit din timp ca să ştii care au fost preţurile înainte", menţionează un client.

7 din 10 români au de gând să cumpere ceva de Black Friday anul acesta. Bugetul mediu, aproape 2.000 de lei.