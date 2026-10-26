La munte ar fi bine să venim cu trei lucruri esenţiale: haine groase, încălţăminte potrivită şi multă prudenţă! Ninsorile şi temperaturile negative au ajuns deja pe creste, iar Salvamont Braşov vine cu recomandări pentru turiştii care vor să pornească pe trasee în această perioadă. Pentru că, oricât de mult ne-ar chema muntele, iarna nu acceptă improvizaţii.

E foarte important, spun salvamontiștii, ca îmbrăcămintea să fie în straturi, astfel încât să poată fi adaptat confortul termic la temperatură atmosferică exterioră și, bineînțeles, la condițiile de deplasare.

La fel de important este ca încălțămintea să asigure aderență la stâncă, la iarbă, la pământ sau la tipul de traseu pe care îl abordăm și, bineînțeles, să protejeze împotriva umidității. E foarte important dacă sunt zone cu gheață sau cu zăpadă, din bagaj, din rucsac, să nu lipsească așa numitele crampoane de zăpadă sau chiar colțarii și atunci e nevoie și de cască și de piolet și de cunoștințe în folosirea, în siguranța acestor echipamente.

E foarte important să ne informăm asupra stării traseelor, spun salvamontiștii și asupra prognozei meteo, asupra timpilor de deplasare, astfel încât să nu avem surprize în condițiile în care și vremea este schimbătoară și sus, la altitudini mari, sunt condiții de iarna adevărată.

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Trebuie spus că informarea trebuie completată și de alte tipuri de echipamente care nu trebuie să lipsească din rucsac și vorbim aici despre un telefon încărcat, despre o sursă alternativă de curent și despre folia de supraviețuire.