O problemă continuă să pună vieţi în pericol şi pentru care autorităţile din ţara noastră par să găsească greu soluţii: atacurile urşilor. De această dată, victima este un tânăr din Mureş, care se afla la o stână, alături de verişorul său, când a fost atacat de animalul sălbatic. Băiatul a ajuns la spital cu răni la mâini şi la picioare, dar a supraviețuit. În judeţ trăiesc aproximativ 1.700 de urşi, mult peste efectivul considerat optim. Pentru oameni, teama a devenit parte din viaţa de zi cu zi.

"Dacă vreţi să vedeţi un urs la Viişoara, îl putreţi vedea zilnic, în 5-6 locaţii", spune Petri Pavel, primar Viișoara.

În judeţul Mureş, problema urşilor a scăpat de sub control. Un tânăr de 25 de ani din Viişoara a ajuns la spital, după ce o sălbăticiune s-a năpustit asupra lui.

"Era băiatul cu oile. Era pe câmp".

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"Pe băiat îl ştiu, e un fost coleg de şcoală. L-a muşcat de mâini, de picioare ursul. Am înţeles că l-a atacat şi la piept".

"Cred că s-a băgat prea aproape. Să apere oile, da. Din câte am auzit, cu câinii a avut noroc", spun localnicii.

Nu este un caz singular

Anul trecut, un băiat a murit după ce a fost atacat de un animal sălbatic în apropierea satului.

Localnicii sunt disperaţi. Urşii au fost filmaţi în timp ce se plimbau pe strâzi şi chiar în curţile oamenilor. Şi nu doar noaptea. O ursoaică cu doi pui a fost surprinsă pe timpul zilei în timp ce dădea târcoale unei gospodării.

"Şi noi avem copii. Îţi e şi frică să mai ieşi din curte. Noaptea a fost aici în spatele primăriei".

"E foarte periculos. Te trezeşti cu el că azi mâine îţi intră în casă", spun localnicii.

"Legislaţia este foarte foarte prost făcută în România. Asta e marea problemă. Noi n-avem cum să ne apărăm. Şi eu şi agricultorii care fac agricultură pe partea stângă avem procese cu fondul respectiv de vânătoare, pentru că animalul, din punctul lor de vedere, e mult mai protejat decât cultura mea, decât animalul meu, decât viaţa omenească", spune Petri Pavel, primar Viișoara.

Conform evaluărilor din primăvară, judeţul Mureş numără aproximativ 1.700 de urşi bruni, cu mult peste numărul optim de aproximativ 250 de exemplare.