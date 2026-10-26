Elevii au intrat de azi în vacanţă, hoţii nu. Locuinţele lăsate goale devin ţinte pentru ei, iar fotografiile postate din concediu îi pot anunţa pe infractori că au drum liber. Vă arătăm cât costă să ne protejăm casa cu senzori, camere şi alarme, dar ce greşeli le pot uşura munca infractorilor.

Angi şi-a protejat casa imediat ce a aflat că hoţii au dat o spargere în vecini. Spune că investiţia i-a adus linişte, mai ales când pleacă în vacanţe.

"Am zis să ne protejăm înainte de a se întâmpla. Curtea, aici este aleea de intrare. Aici este în faţa casei, în spatele casei Când suntem plecaţi, dacă se întâmplă ceva, începe alarma să sune. Clar, ne uităm pe camere şi vedem ce se întâmplă", a explicat proprietara.

Alarma poate funcţiona şi când se întrerupe curentul, dacă are o baterie de rezervă. Iar dacă pică internetul, un aparat cu cartelă SIM poate transmite în continuare alerta. Sunt două dotări pe care merită să le verificăm înainte să cumpărăm un sistem de supraveghere pentru propria locuinţă.

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"Întotdeauna, hotii care sunt axaţi pe spargerile de locuinţe vor face un filaj şi vor cunoaşte programul tuturor membrilor locuinţei. Cel mai mult sunt urmarite locuinţele care nu au sisteme de alarmă si nici camere video", a declarat George Duminică, reprezentant firmă de pază.

Un sistem cu 6 camere, senzori la uşi şi ferestre şi alarmă porneşte de la 2500 de lei.

"Ai posibilitatea să fii avertizat când cineva a intrat în perimetrul camerei, în curte. Primeşti un semnal optic şi acustic chiar şi pe plan local, dar o să fii avertizat şi pe telefon", a declarat Paul Danciu, reprezentant magazin sisteme de securitate.

Dar tehnologia nu poate face tot. Comportamentul responsabil e cheia liniştii. Fotografiile postate din vacanţă le indică clar infractorilor că nu suntem acasă, iar geamurile lăsate deschise pentru aerisire le pot uşura intrarea.

"Nu lăsaţi cheile în locuri uşor accesibile şi evitaţi să publicaţi pe reţelele sociale informaţii despre plecarea dvs. Dacă lipsiţi mai multe zile, rugaţi o persoană de încredere să verifice periodic locuinţa", a explicat Costin Goga, purtător de cuvânt IGPR.

În vară, poliţiştii au prins o grupare specializată în spargeri de case, iar printre victime sunt medici şi politicieni din Timişoara. Printre cei reţinuţi a fost un poliţist, care le oferea hoţilor informaţii despre victime.