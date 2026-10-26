După povestea care ne-a reamintit cât de vulnerabili sunt cei mici şi cât de important este să fie ocrotiţi, ne îndreptăm atenţia către o zi cu o puternică încărcătură spirituală. Astăzi, creştinii ortodocşi îl sărbătoresc pe Sfântul Mare Mucenic Dumitru, cunoscut şi ca Izvorâtorul de Mir. La Catedrala Patriarhală, credincioşii stau la coadă pentru a se închina la moaşte şi pentru a se ruga.

Oamenii sunt deja la rând şi au petrecut aici întreaga noapte în a doua seară de pelerinaj pe Dealul Mitropoliei. Oamenii vin din toate colţurile ţării. Astăzi este pomenit Sfântul Dumitru, iar mâine este sărbătorit Sfântul Dimitrie cel Nou.

Sărbătoarea de astăzi este legată de numeroase tradiţii populare. Se spune că Sfântul Dumitru încuie vara şi deschide iarna, iar frigul începe să-şi facă simţită prezenţa. Pentru mulţi dintre cei veniţi aici pelerinajul reprezintă un prilej de rugăciune. Aceştia spun că se roagă pentru sănătate, linişte în familie şi putere în momentele dificile.