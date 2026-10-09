Video Trapperul Ian şi-a cerut scuze că a urinat pe scenă. "Au apărut super mulţi lupi moralişti peste noapte"
La fix o săptămână de la gestul scandalos făcut pe scenă în timpul unui concert, trapperul Ian şi-a cerut scuze, printr-un mesaj postat pe Instagram.
Bogdan Ștefan Anghel pe numele lui real, spune că nu şi-a dat seama că în public sunt şi minori și că a "acționat din impuls".
"Vreau să fie clară o singură chestie: nu am avut niciodată nicio intenţie negativă faţă de oamenii de acolo. Nu a fost niciodată în capul meu gândul ăsta: Hai să mă piş pe munca cuiva. Pur şi simplu am acţionat din impuls, nu m-am gândit că sunt minori acolo.
El și-a motivat gestul prin faptul că publicul "nu prea mai e alcătuit din minori" și prin faptul că "a fost un fel de caterincă".
"Am numărat acordurile parentale. Au fost în jur de 300 de minori. Ştiu că-s idiot, dar nu m-am gândit. Au apărut super mulţi lupi moralişti peste noapte cu care nu pot fi de acord şi ale căror opinii nu pot să le respect. Vreau să-mi cer scuze faţă de mamele ălea şi faţă de copiii ăia", a transmis Ian.
Gestul obscen a avut loc la Arenele Romane - tânărul a urinat în faţa oamenilor, fiind ulterior acuzat de ultraj contra bunelor moravuri şi reţinut pentru 24 de ore. Plasat apoi sub control judiciar, trapperul a transmis că va suferi toate consecinţele legale şi că îşi va asuma ce a făcut, pentru că e bărbat. La concertul lui, se aflau peste 5.000 de spectatori.