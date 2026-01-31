Intrarea pe drumul vechi, cel mai frecventat traseu turistic între Brașov și Poiana Brașov, a fost închisă după ce blocuri mari de stâncă s-au prăbușit. Autoritățile au blocat accesul și au început curăţarea stâncilor. Pentru a evita accidentele, turiştii au fost sfătuiţi să ocolească zona.

Cunoscut ca cel mai scurt traseu la pas spre Poiana Brașov, drumul vechi este parcurs constant de turiști și brașoveni. În ultimele zile însă, bucăți masive de stâncă s-au desprins de pe versant. Iar distrugerile sunt acum evidente.

Colegii de la Salvamont au verificat şi stânca mare să vadă dacă există riscul unei prăbuşiri iminente de alte bucăţi.

Oamenii sunt acum cu ochii-n patru, ca să evite pericolul.

Alţii, însă, ignoră benzile de semnalare și mesajele de avertizare.

Zona va rămâne închisă până la finalizarea intervențiilor, iar turiștii sunt sfătuiți să folosească traseul alternativ marcat cu bandă albastră, care face legătura între Brașov și șoseaua spre Poiana Brașov.

