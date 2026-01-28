Antena Meniu Search
Străzile din Bucureşti s-au umplut de gropi după zăpada şi îngheţul din ultimele săptămâni. Unele au aproape jumătate de metru adâncime şi distrug maşină după maşină. Probleme mari şi pe benzile speciale pentru transportul în comun - şoferii de autobuze nu pot să mai meargă pe ele, iar pasagerii înfruntă blocajele din trafic. 

de Andreea Milea

la 28.01.2026 , 20:18

Străzile din Bucureşti au ajuns un şir de hârtoape. Sunt atât de multe, încât şoferii greu izbutesc să le mai evite.

Pe Calea Moşilor unele gropi sunt adânci de 10 chiar 15 centimetri. Nu e de mirare că unii şoferi care au trecut pe aici au plecat fără capacele de la roţi.

Şi benzile pentru transportul public sunt pline de gropi care distrug zi de zi noile troleibuze. Pe Calea Griviţei, o groapă adâncă nu poate fi evitată nicicum. Aşa că vehiculele de peste 500.000 de euro îşi strică suspensiile şi pneurile la fiecare cursă.

Articolul continuă după reclamă

"După ce că sunt vai mama lor troleibuzele astea, unele sunt noi, altele sunt vechi, mai sunt şi gropile astea, e vai de steaua noastră. Cât de adâncă e groapa asta? Cred că are vreo 50 centimetri. Atinge pe dedesubt", explică un şofer STB.

Şoferii care nu au asigurare CASCO plătesc reparaţii costisitoare din banii lor.

"Mi-au bubuit roţile si pe faţă si pe dreapta şi s-a strâmbat şi maşina. Am luat-o cu rampa şi mi-am reparat-o singur. Cred că (am dat, n.r.) 60 de milioane, 80 de milioane", explică un şofer.

"Recent am luat o groapă şi am tăiat cauciucul. Cauciucul fizic (m-a costat, n.r.) vreo 600 de lei plus manopera", explică un alt şofer.

Şi şoferii din Braşov repară săptămânal maşinile stricate în gropi. Cei fără poliţă CASCO nu sunt despăbugiţi. Singura lor variantă este să dea în judecată primăria, dar au nevoie de dovezi.

"Filmările, prezentarea locului accidentului. Mai trebuie să-ţi angajezi un avocat, mai sunt nişte cheltuieli de judecată deci s-ar putea să optezi pt varianta de a-ţi cumpăra singur o anvelopă", explică Sergiu Costache, expert asigurări.

La Bucureşti, primăria recurge la soluţii de avarie. Pe bulevardul Iancu de Hunedoara din apropierea guvernului a pavat gropile. Administraţia Străzilor anunţă că poate începe reparaţiile dacă mai cresc temperaturile, dar săptămâna viitoare se anunţă din nou ger.

