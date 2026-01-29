Catedrala Braşovului, o idee veche de trei decenii, revine din nou în prim plan şi stârneşte un val de controverse. Proiectul controversat a fost blocat până acum în instanţă, dar Biserica tocmai a obţinut includerea lăcaşului sfânt în planul urbanistic zonal. Scandalul este generat de faptul că marea catedrală va fi ridicată în locul unui parc din oraş.

După mai bine de trei deceni, planul catedralei Înălţarea Domnului din Braşov prinde iar contur. Instanţa a decis includerea obicetivului in planul urbanistivc zonal.

Lăcaşul sfânt a strânit controverse pentru ca urmează să fie construit în parcul din inima orașulului.

În anul 1993, Asociația pentru Construirea Catedralei a primit în concesiune o porțiune de teren de la Primărie. În 2006, Consiliul Local a anulat concesiunea, decizie care a generat mai multe procese.

"A început reglemenatarea terenului pentru că instanţa a stabilit exact care va fi suprafaţa de teren care e mai mică decât cea concesionată iniţial şi care va fi locaţia. Contractul semnat în 1993 este valabil având în vedere că vorbim de o concesiune de 99 de ani", a explicat Sorin Toarcea, purtător de cuvânt Primăria Brașov.

"Este totuşi o biserică reprezentativă şi pentru evenimentul acela, probabil că au socotit că acela este locul important pentru a se ridica o biserică", explică Gheorghe Benga, protopop Brașov.

În Braşov există 20 de biserici, iar populaţia ortodoxă din oraş depăşeşte 400.000 de oameni.

Autoritățile locale au anunțat deja că nu vor finanța din bugetul local construcția unei catedrale în acest loc.

