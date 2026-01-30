V-ați gândit vreodată cum ar fi să vă beți cafeaua cu un șarpe, care atârnă de gâtul vostru? Sau să savurați un cocktail în timp ce vă înfruntaţi fobia de tarantule? La Brașov, experiența e posibilă. Într-o cafenea recent deschisă, gazdele aduc la masă atât comanda, cât și partenerul de socializare.

Şerpi, tarantule, scorpioni, reptile sau rozătoare. Sunt doar câteva dintre animalele cu care clienţii pot sta la masă în timp ce mănâncă sau savurează o cafea în acest local din inima Braşovului.

"Avem foarte multe animăluţe din toate speciile posibile: reptile, rozătoare, amfibieni, tarantule, scorpioni şi diverse arahnide de care avem foarte mare grijă. Conceptul nostru s-a născut din iubirea pentru animale şi dorinţa de a le arăta oamenilor de fapt frumuseţea acestor animale. Am vrut în principiu să eliminăm şi preconcepţia de a da cu lopata în cap la şarpe să spunem aşa", a explicat Rudolf Hoffman, proprietar de cafenea.

Clienți curioși, veniți să-și învingă fricile

Cu entuziasm, clienţii nu au întârziat să apară. Unii, special ca să îşi învingă fricile şi fobiile.

"Nu am mai fost până acum la un astfel de local. Mi se pare ceva, nu ştiu, inventiv pentru că poţi să stai cu tot felul de animale. E un pic inconfortabil, dar e o experienţă unică şi recomand pentru oricine. Să vezi animăluţe pe care nu le vezi în fiecare zi şi nu ai oportunitatea să le mângâi sau să le vezi aşa de aproape, asta îmi place cel mai mult", a explicat un client.

Reguli stricte pentru siguranța animalelor și a clienților

El este Pitonul Regal Tom, are doi ani şi jumătate. Mi s-a spus că nu trebuie să fac mișcări bruște și să evit să-l mângâi în zona capului. Acum, eu ştiu că trebuie să par foarte degajat, dar cert este că nu mi-am mai dorit niciodată mai tare să savurez un cocktail.

Oamenii care aleg să vină într-o astfel de cafenea trebuie să ţină cont şi de câteva reguli foarte importante. Uşa de la intrare trebuie să stea mereu închisă, clienții nu pot hrăni animalele pe care le primesc la masă, iar fotografiile trebuie făcute fără bliț.

