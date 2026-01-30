Primăria Capitalei vrea să cumpere 24 de mini centrale pentru cartierele din Bucureşti unde oamenii se chinuie fără apă caldă şi căldură. Mini cet-urile vor produce agent termic suplimentar pentru zonele în care sunt des avarii. Vestea proastă este că oamenii vor mai răbda de frig şi iarna aceasta pentru că centralele vor fi montate şi funcţionale abia de anul viitor.

Cele 24 de containere modulare vor fi amplasate în zonele în care oamenii stau în frig şi se spală cu apă rece. Fiecare microcentrală va fi montată lângă punctele termice, în cartiere unde agentul termic fie nu ajunge deloc fie ajunge sub parametri normali. Centralele vor funcționa pe gaz și vor fi conectate la țevile de termoficare astfel încât să furnizeze apă caldă și căldură la blocurile din apropiere. O singură centrală va costa aproximativ 2,5 milioane de lei.

Preţul întregii investiţii

Întreaga investiţie sare de 61 de milioane de lei din care 48 de milioane de lei sunt pentru echipamente şi utilaje, iar restul doar montajul. CET-urile vor fi montate în 15 zone din oraş, în aproape toate sectoarele. Excepţie face sectorul 4. Cele mai multe vor fi montate în Sectorul 2. Primăria Capitalei este acum în faza de proiectare, iar autorităţile promit că vor funcţiona abia de iarna viitoare. "Pentru iarna viitoare este târziu, acum vom tremura de frig. Nu mi explic cum tremurăm în casă de frig, de ce nu putem să ne spălăm, de ce să nu fim şi noi mai normali. Am ajuns într-o situaţie deosebit de grea", a declarat Gheorghe Toma, administrator de bloc Sectorul 3.

"În luna ianuarie două zile de căldură şi de apă caldă să zic 8 zile. Am fost la Termo, am depus niște sesizări la care nu am primit nici măcar un răspuns. Eu aș vrea să dau în judecată Termo pentru că în contractul dumneavoastră cu noi cu asociația trebuie să ne livrați agentul termic la 55 de grade", a declarat Petre Barbu, administrator de bloc Sectorul 3. Ideea micro centralelor nu este nouă. Şi fostul edil, Nicuşor Dan, a avut în plan să cumpere 20 de mini centrale însă achiziţia s-a blocat din lipsă de bani. Elcen, singurul furnizor de agent termic din Bucureşti, a transmis pentru Observator că astfel de soluţii punctuale pot doar să suplinească funcţionarea sistemului de termoficare.

"Astfel de soluții pot avea un rol complementar în funcționarea sistemului, alături de capacitățile de producție centralizată, care asigură volumele necesare la nivelul municipiului și beneficiază de avantajele cogenerării de înaltă eficiență", a fost reacţia ELCEN pentru Observator.

