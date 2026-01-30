Peste 500 de copii au fost exterminaţi prin înfometare şi frig în spitalul-cămin de copii de la Moreni, înainte, dar şi după Revoluţie. Este concluzia unui raport al istoricilor care investighează crimele comunismului şi care s-a transformat în plângere penală. Experţii care au analizat fişele medicale ale victimelor vorbesc despre un program de exterminare în toată regula: autorităţile doreau să scape de copiii cu dizabilităţi. Observator a stat de vorbă cu o fostă angajată a centrului, care a confirmat ororile la care a fost martoră.

Din cei 535 de copii care s-au stins la Moreni, mai bine de jumătate au pierit de foame. Bronhopneumonia a fost a doua cea mai numeroasă cauză de deces. Copiii erau ţinuţi claie peste grămadă, în camere reci şi pline de mucegai. Deseori. îmbrăcaţi în haine care nu apucaseră să se usuce. Medicamentele pe care le primeau aveau rolul de a-i ţine sedaţi, nu de a le trata afecţiunile.

"Aceşti copii erau clasați ca fiind nerecuperabili. Avem de-a face cu un program de exterminare gândit sistematic, aplicat sistematic, foarte asemănător cu programul T4 al naziştilor germani", spune Daniel Șandru, preşedinte IICCMER.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a analizat fişele medicale ale copiilor internaţi la Moreni în perioada 1970 - 1997. Documentele arată că, în ultimii ani ai regimului Ceauşescu, rata de mortalitate de acolo depăşea 70%.

O fostă infirmieră îşi aminteşte condiţiile de atunci

"Aduceau orfelinatele la 5, 6, 7 ani beneficiari care nu ştiau ce e aia lingură. Mâncau la biberon. Noi nu aveam posibilitatea să le pregătim biberoane. Şi într-adevăr, mureau. Chiar până la 15 pe zi. Îi imobilizam cu bucăţi din cearşafuri. Cearşafurile care erau rupte, uzate", povesteşte fosta infirmieră.

Raportul despre căminul de la Moreni a fost înaintat procurorilor. Acuzaţiile sunt de tratamente neomenoase, iar numele e prea blând pentru ororile de acolo. Dar infracţiunea nu are termen de prescriere.

"Avem o listă cu 87 de persoane care au îndeplinit diverse roluri. Acei oameni, odată ieşiţi de pe poarta spitalului reveneau la casele lor ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, mame şi taţi. Ştiind că zi de zi contribuie la uciderea sistematică a unor copii nevinovaţi", spune Daniel Șandru, preşedinte IICCMER.

Reporter: Erau bătuţi?

Fosta infirmieră: Erau ei agresivi şi trebuia să te aperi. Pentru că ştii cum se manifestă? Ca lupii în haită.

Câţiva dintre supravieţuitorii de la Moreni sunt încă internaţi aici. Centrul e azi renovat din temelii. Pacienţii au parte de condiţii moderne şi tratament... uman.

Reporter: Dacă ar fi avut aceste condiţii şi atunci, pe vremurile acelea?

Ileana Diaconescu, directoare centru Moreni​: Da. Categoric nu s-ar fi întâmplat absolut nimic. Poate că nu erau specialişti la fel sau implicarea de fapt şi de drept nu a fost aceeaşi.

23 de centre, asemănătoare celui din Moreni, funcţionau în România, în 1989.

"Vorbim de peste 15.000 de copii care au decedat în astfel de centre. Decedau pur şi simplu din cauza frigului. Avem cazuri de copii care au decedat degeraţi în cămine", spune Florin Soare, istoric IICCMER.

Ororile au făcut înconjurul lumii, după căderea comunismului.

Astfel de reportaje au dus la un val de adopţii internaţionale. Izidor, internat la Siret, a ajuns într-o familie americană, când avea 11 ani. Trei decenii mai târziu, încă mai speră ca statul român să îşi asume ororile pe care le-a trăit în căminele de copii în care a fost internat.

"Copiii instituţionalizaţi sau cu dizabilităţi în anii '90, '80, chiar şi '70 erau o ruşine pentru imaginea ţării. Puţin le păsa dacă supravieţuiau sau nu. Nu exista niciun interes faţă de motivele pentru care aceşti copii mureau. Nicio anchetă", spune Izidor Ruckel, supravieţuitor orfelinat Siret.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a depus anii trecuţi plângeri penale şi în cazul altor patru astfel de centre. Dosarele au fost însă respinse de procurori, din lipsă de probe.

