Băieţii de 15 ani din Timiş, arestați preventiv pentru că și-au ucis prietenul, s-au râzgândit. Au renunţat la cererea de liberare de frica răzbunării. Le e teamă să nu ajungă în mâinile vecinilor furioşi, ca în cazul prietenului lor cu doi ani mai mic. Între timp, copilul de 13 ani a fost luat de lângă mamă, după ce autorităţile au decăzut-o din drepturi.

Băiatul de 13 ani a fost luat de lângă mamă de asistenţii sociali şi dus într-o locaţie a Protecţiei Copilului. E păzit non stop, iar medicii psihiatrii încearcă să-i intre în minte şi să stabilească exact cum a ajuns la crima odioasă.

Părinţii au fost decăzuţi din drepturi temporar, după ce au refuzat să colaboreze cu autorităţile. Potrivit acestora, copilul a lipsit de la şcoală, la cursurile online, deşi învăţământul este obligatoriu. Absent a fost şi la evaluările medicale şi psihologice impuse. Când a tras linie, instanţa a decis ca statul să preia minorul, pentru siguranţa lui, dar şi a celor din jur.

"Ne-am adresat instanţei de judecată şi am obţinut aceste drepturi. Nu prezintă un pericol pentru nimeni în clipa de faţă. Este monitorizat permanent", spune Smaranda Marcu, DGASPC Timiş.

Înainte să ajungă în grija statului, băiatul le-a mărturisit bunicilor cum a pus la cale asasinarea prietenului său. Se certase cu el în vară, tot atunci când s-ar fi şi bătut.

Au urmat luni de hărţuire reciprocă

Cu toate astea, nimeni nu a bănuit deznodământul.

"Mi-a zis în felul următor, zice: „Buni, pe mine mă teroriza, mă înjura, mă bătea.“ Zic şi nu ai fost să-i zici la mama lui? Ba da, am fost. Mama lui nu a luat nicio măsură", povesteşte bunica băiatului de 13 ani.

"Copilul de 15 ani i-a zis nepotului meu: „Hai să-l omorâm!“ Atunci a fost de acord şi nepotul meu", povesteşte bunicul băiatului de 13 ani.

Ceilalţi doi prieteni, de 15 ani, care au participat la crimă s-au răzgândit şi nu mai vor arest la domiciliu.

Preferă să stea în arest preventiv, de teamă că ar putea să fie linşaţi de vecinii furioşi.

"Cea mai bună soluţie la acest moment şi practic şi cea mai responsabilă hotărâre având în vedere atitudinea de care dau dovadă. Au acceptat ca cele 30 de zile să rămână în arest preventiv", spune Claudia Cândea, avocatul minorilor de 15 ani.

Petiţia din online, ''Legea Mario'', care cere ca minorii să poată răspunde penal de la 10 ani, a adunat deja peste 300 de mii de semnături. Autorităţile mai iau în calcul şi varianta ca minorii să fie pedepsiţi pentru o infracţiune gravă dacă este comisă cu discernământ.

