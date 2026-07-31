Trei angajați ai unui ocol silvic din județul Brașov au fost reținuți într-un dosar privind mai multe infracțiuni silvice și urmează să fie prezentați vineri în fața instanței, cu propunere de arestare preventivă, potrivit Agerpres.

Trei angajați ai unui ocol silvic din Brașov, reținuți într-un dosar cu tăieri ilegale și delapidare - Shutterstock

Conform unui comunicat de presă transmis de IPJ Braşov, în cadrul dosarului, în perioada 28-30 iulie au fost efectuate mai multe percheziţii, atât la domiciliile unor persoane fizice, cât şi la sediile unor societăţi comerciale şi al unui ocol silvic, la finalul acestora fiind confiscate mai multe categorii de bunuri de interes în cauză şi indisponibilizată o cantitate de material lemnos de diferite specii, precum şi mai multe motofierăstraie.

"Totodată, în urma percheziţiilor, 14 persoane au fost conduse la sediul unităţii de poliţie în baza unor mandate de aducere, iar după administrarea materialului probator până în acest moment, faţă de trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 32 şi 41 de ani, angajaţi silvici, a fost dispusă măsura reţinerii şi introducerii acestora în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Braşov, pentru o perioadă de 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de astăzi, 31 iulie, să fie prezentaţi procurorului de caz în vederea luării unei măsuri corespunzătoare", se arată în comunicatul citat.

Percheziţiile în dosar au fost efectuate de Serviciul de Ordine Publică Braşov - Biroul pentru Protecţia Fondului Forestier şi Piscicol, cu sprijinul altor structuri de poliţie din cadrul IPJ Braşov, respectiv poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, al celui de Investigare a Criminalităţii Economice, ai Secţiei de Poliţie Rurală Feldioara, Serviciului Criminalistic, SAS, precum şi ai reprezentanţilor Gărzii Forestiere Braşov.

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În cadrul dosarului - aflat sub supravegherea Judecătoriei Braşov - se efectuează investigaţii privind săvârşirea infracţiunilor de tăiere fără drept de arbori, furt de arbori, delapidare, fals informatic, introducerea, modificarea sau ştergerea datelor informatice în sistemul informaţional integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului, înşelăciune şi abuz în serviciu.