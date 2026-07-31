Ecranizarea "Odiseea", semnată de regizorul Christopher Nolan, nu s-a remarcat doar prin încasările de la box-office, ci a stârnit și în Regatul Unit un nou val de interes pentru poemul epic al lui Homer și pentru alte scrieri inspirate din mitologia greacă și romană, conform Agerpres.

După succesul de la cinema, "Odiseea" cucerește librăriile. Vânzările au crescut cu 1.400% - Shutterstock

Vânzările ''Odiseea'' - cartea - au crescut cu 1.400% în primele patru săptămâni din iulie în Regatul Unit, creştere care a coincis cu lansarea, la mijlocul lunii, a filmului cineastului americano-britanic, potrivit institutului Nielsen IQ, potrivit AFP.

La Waterstones, cel mai mare lanţ de librării din ţară, vânzările traducerii celebrei poveşti mitologice, realizată în 2017 de traducătoarea Emily Wilson, au crescut cu peste 1.000% în comparaţie cu 2025. Iar vânzările ''cresc în fiecare săptămână'' asemenea vânzărilor ''tuturor celorlalte traduceri disponibile'', potrivit unui purtător de cuvânt al lanţului de magazine.

În plus, NielsenIQ subliniază că opere asociate aceluiaşi univers mitologic, în principal ''Iliada'' - o altă creaţie a lui Homer, care povesteşte războiul din Troia -, ''Circe'' de Madeline Miller (2018) şi ''Penelopiada'' de Margaret Atwood (2005), au înregistrat de asemenea creşteri semnificative ale vânzărilor. Iar cărţile audio profită la rândul lor de acest val de popularitate: potrivit Spotify, căutările unor traduceri din Homer au crescut cu 310%.

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Adaptare a epopeii poetului grec din secolul al VIII-lea î.Hr., filmul lui Christopher Nolan povesteşte lunga călătorie presărată cu încercări a lui Ulise (Odiseu, în greacă) pe drumul de întoarcere către insula sa Itaca după Războiul Troian. Matt Damon şi Anne Hathaway îi interpretează pe Ulise şi pe Penelopa, iar Tom Holland îl joacă pe Telemac.

640 de milioane de dolari în doar două săptămâni

''Odiseea'', primul film realizat de Christopher Nolan după ''Oppenheimer'', recompensat cu Oscar în 2023, se află pe primul loc în box-office în Statele Unite, Regatul Unit, dar şi în Franţa, şi a avut încasări în două săptămâni de 640 de milioane de dolari la nivel global. ''Este minunat că a stârnit un asemenea entuziasm'' pentru textul original, a declarat pentru AFP Richard Kendall, conferenţiar în literatură clasică la Universitatea Exeter. ''Dar este doar o nouă manifestare'' a interesului pentru opera lui Homer şi ''poveştile sale captivante'' care se menţine de peste 2.000 de ani, întrucât ''e o poveste la care publicul va reveni mereu'', a subliniat el.

''La University College London (UCL), unde Christopher Nolan l-ar fi studiat pe Homer în cadrul cursului de literatură engleză, Phiroze Vasunia, director al departamentului de literatură greacă şi latină, speră că ''entuziasmul (...) incredibil'' creat de film ''va duce la o creştere semnificativă a numărului de studenţi în următorii ani''.

''Constatăm un interes viu pentru opera lui Homer în rândurile studenţilor noştri, precum şi pentru cursurile de vară consacrate lui Homer'', a adăugat el.

Criticii spun că Hollywoodul a pierdut esența poemului

Însă această adaptare modernă a uneia dintre cele mai vechi creaţii literare a umanităţii nu este unanim apreciată. Emily Wilson, a cărei traducere apreciată de critici a fost folosită de Christopher Nolan - a publicat săptămâna aceasta o critică dură a filmului, pe care îl acuză că îi ''lipseşte psihologie, emoţie şi profunzime etică şi politică''.

Filmului ''îi lipsesc numeroase elemente care fac din acest poem o operă imensă'', a scris ea în London Review of Books. La rândul său, istoricul britanic specializat în Antichitate Mary Beard şi-a exprimat regretul, în ziarul The Times, pentru faptul că ''enigmele erotice, ironia subtilă şi întrebările fascinante despre adevăr şi fals'' din poem au fost înlocuite cu ''un mesaj hollywoodian mai degrabă axat pe declinul civilizaţiei''.