Ieri a fost cea mai importantă zi pentru aproape 10 mii de absolvenţi care au susţinut examenul de rezidenţiat. Iar dacă, unii dintre ei s-au pregătit intens pentru examenul care le va decide viitorul, alţii au ales "ruta mai scurtă", prin copiat. Câte persoane au încercat să copieze şi prin ce modalitate.

Trei persoane au fost reținute în acest caz. Un bărbat și două femei cu vârste de 42, 45 și 46 de ani. Polițiștii aveau informații încă din urmă cu o săptămână cu privire la faptul că ar urma să fie comisă o fraudă în ziua rezidențiatului, dar au așteptat și au intervenit chiar în ziua în care se dădea acest examen.

4 candidaţi au avut sisteme de comunicare la distanţă

Au fost găsiți patru candidați care aveau sisteme de comunicare la distanță în timpul examinării și astfel încercau să primească răspunsurile de la alte persoane de la distanță pentru a avea un rezultat mai bun.

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În cele din urmă polițiștii au intervenit și continuă acum verificările în acest caz pentru a vedea exact cum era realizată această schemă de fraudare examenului de rezidențiat.

Aproape 10.000 de persoane au susținut examenul în cursul zilei de duminică, iar concurența a fost de aproape 2 pe loc.