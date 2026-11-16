Focuri de armă la Reşiţa. Un şofer fără permis a fugit de poliţie; localnicii au atacat agenţii cu pietre

Un control în trafic s-a transformat, duminică seară, într-o intervenţie în forţă într-un cartier din Reşiţa. Totul a început după ce polițiștii au încercat să oprească o mașină condusă de un bărbat fără permis. Șoferul nu a ținut cont de semnalele agenților și și-a continuat drumul, așa că oamenii legii au pornit în urmărirea lui. În timpul intervenţiei au fost trase şapte focuri de armă.

Nu a durat mult până când bărbatul a oprit în apropierea unei locuințe din cartierul Câlnic. A coborât din mașină și a încercat să scape fugind pe jos. Numai că, în momentul în care polițiștii au vrut să îl prindă, mai multe persoane au intervenit pentru a-i împiedica. Oamenii au devenit agresivi și au început să arunce cu pietre în agenți.

Doi polițiști au fost răniți în timpul atacului. Unul s-a ales cu o rană la cot și a primit îngrijiri medicale la fața locului, în timp ce colegul său, rănit la tibie, a fost transportat cu ambulanța la spital.

Pentru a face față situației, polițiștii au folosit armele din dotare și au tras șapte focuri de armă. Între timp, în zonă au fost trimise mai multe echipaje de poliție, jandarmi și luptători SAS. Mai multe persoane au fost imobilizate și urmează să fie duse la audieri.

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Şoferul este în continuare căutat de oamenii legii.

Ce spune Poliţie

La data de 15 noiembrie 2026, în jurul orei 20.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Reșița, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Bistra din municipiul Reșița, au efectuat semnalele regulamentare de oprire, luminoase și sonore, adresate conducătorului unui autoturism care nu deținea permis de conducere.

Acesta nu s-a conformat solicitărilor polițiștilor, continuându-și deplasarea, motiv pentru care echipajul a pornit în urmărirea sa. La scurt timp, conducătorul auto a oprit autoturismul în apropierea unei locuințe și a încercat să fugă, fiind urmărit de polițiști.

În momentul în care polițiștii au încercat să îl imobilizeze, mai multe persoane au intervenit pentru a împiedica acțiunea acestora, manifestând un comportament agresiv și aruncând cu pietre în direcția polițiștilor.

Pentru gestionarea situației, polițiștii au făcut uz de armă. La fața locului au fost direcționate mai multe echipaje de poliție, jandarmi și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Ca urmare a folosirii armamentului, nu au rezultat victime. În prezent, polițiștii desfășoară activități specifice pentru depistarea conducătorului auto.