Muntele nu iartă nicio greșeală, mai ales când vremea se schimbă de la o oră la alta. Doi turiști au simțit asta pe pielea lor, după ce o drumeție în Masivul Parâng s-a transformat într-o cursă disperată pentru supraviețuire. Cei doi au pornit spre vârf, dar au fost prinși de viscol și au ajuns să lupte pentru fiecare pas. Fără haine și echipament de iarnă, au sunat după ajutor.

Pentru salvamontiști a început o luptă contracronometru prin viscol și troiene de aproape 30 de centimetri. În cele din urmă, salvatorii au reușit să ajungă la ei, iar cei doi turiști au fost preluați de un elicopter SMURD și duși de urgență la spital.

Cei doi au pornit de la Groapa Seacă spre Vârful Parâng, însă condițiile meteorologice s-au deteriorat rapid. În apropierea Refugiului Agățat, turiștii au fost surprinși de viscol. Epuizați și nepregătiți pentru temperaturile scăzute și rafalele puternice de vânt, aceștia au solicitat ajutorul salvatorilor montani, potrivit Servuspress.

O echipă Salvamont s-a deplasat în zona indicată pentru a-i localiza și recupera. Ulterior, Salvamont Hunedoara a anunțat că cei doi turiști au fost găsiți, iar salvatorii au început operațiunile de extragere și recuperare.

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