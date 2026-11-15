O cabană tradiţională din Carpaţi, cu teren de 1,5 hectare, se vinde cu 16.000 €. Are şi o livadă de meri

O casă tradiţională huţulă, situată în Munţii Carpaţi, a fost scoasă la vânzare pentru aproximativ 16.000 de euro. Proprietatea include o gospodărie şi un teren de aproape un hectar şi jumătate, într-o zonă izolată, înconjurată de peisaje montane. Deşi locuinţa are nevoie de renovări importante, anunţul a atras atenţia pe reţelele sociale, unde preţul cerut de actualul proprietar a stârnit reacţii împărţite.

Cabană tradiţională huţulă din Munţii Carpaţi, scoasă la vânzare pentru 16.000 de euro - @svit.ochyma.hutsuliv via TikTok

Oferta a fost prezentată pe TikTok de un tânăr pe nume Nazarii, care a publicat un video cu proprietatea şi a explicat ce ar urma să primească viitorul cumpărător, scrie TSN. Potrivit acestuia, gospodăria cuprinde o cabană tradiţională, un grajd pentru animale şi o suprafaţă generoasă de teren, care poate fi valorificată în mai multe moduri.

Proprietatea este nelocuită de mult timp şi se află într-o stare de degradare, însă proprietarul contului de TikTok care a postat anunţul susţine că structura clădirii este încă solidă şi că aceasta ar putea fi reabilitată.

Cum arată cabana tradiţională din Carpaţi, scoasă la vânzare pentru 16.000 de euro

Proprietatea se află într-o zonă montană izolată din regiunea Ivano-Frankvisk, Ucraina, fără vecini în proximitate. Accesul se poate face cu un vehicul de teren, însă drumul până la gospodărie necesită îmbunătăţiri.

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"La 16.300 de euro, prieteni, se vinde o gospodărie la munte. Aici sunt aproape 1,5 hectare de teren. O suprafaţă plană, iar mai sus este şi o mică pădure. Casa este deja abandonată, oamenii nu mai locuiesc aici de mult timp, dar, în principiu, se poate sta în ea şi se pot face lucrările necesare", a explicat Nazarii în videoclipul publicat pe TikTok, potrivit sursei citate.

Deşi imobilul are nevoie de reparaţii serioase, în interior s-au păstrat câteva elemente tradiţionale. Printre acestea se numără un pat solid din lemn de stejar şi o sobă huţulă autentică, specifică locuinţelor din această regiune.

Pe pereţii casei se mai găsesc inclusiv ziare huţule vechi, din anii 1990, care amintesc de perioada în care gospodăria era locuită.

Teren generos, livadă cu meri şi un pârâu. Ce include proprietatea

Pe lângă casa tradiţională, viitorul proprietar ar urma să primească şi terenul din jur, unde se află o livadă cu meri şi un pârâu. Potrivit prezentării, 25 de ari din suprafaţa disponibilă sunt destinaţi construcţiilor, iar restul terenului ar putea fi folosit inclusiv pentru creşterea animalelor, după curăţarea vegetaţiei.

Un alt aspect important este accesul la proprietate. Deşi în zonă există lucrări pentru amenajarea unui drum, porţiunea care duce direct la gospodărie încă necesită îmbunătăţiri.

"Drumul până la teren, apropo, se amenajează ceva mai jos, iar până aici mai trebuie făcut puţin accesul, pentru că zona s-a umplut de vegetaţie. Şi asta este tot", a adăugat Nazarii.

Preţul de 16.000 de euro a stârnit reacţii aprinse pe TikTok

Anunţul a provocat numeroase reacţii în mediul online. Deşi creatorul videoclipului consideră că proprietatea are potenţial, nu toţi utilizatorii TikTok au fost impresionaţi de ofertă.

Mai mulţi utilizatori au criticat preţul cerut, în special din cauza vechimii casei şi a lucrărilor necesare pentru a o face locuibilă în condiţii bune.

"Casa asta valorează cel mult 2.700 de euro. Aveţi frică de Dumnezeu, are o sută de ani", a scris un utilizator.

"Băieţi, 450 de euro, şi chiar şi atât ar fi păcat să dai", a comentat altcineva.

"N-aş vrea-o nici pe gratis", a postat altă persoană.

Cu toate acestea, oferta a atras şi persoane care s-a arătat interesate de cumpărarea proprietăţii.

O altă casă din Carpaţii Ucrainei a fost scoasă la vânzare pentru doar 6.500 de euro

O ofertă şi mai ieftină a apărut în satul Mikulicin, din aceeaşi regiune Ivano-Frankivsk, în apropierea staţiunii turistice Bukovel.

Aici, o casă de locuit a fost scoasă la vânzare pentru 6.500 de euro, un preţ considerat mai mic decât cel al altor proprietăţi din zonă.

Localitatea, care are aproximativ 5.000 de locuitori, este apreciată de turişti şi dispune de o infrastructură turistică dezvoltată. Satul se află într-o vale pitorească a râului Prut.

Potrivit anunţului, proprietatea este o casă veche din lemn, cu o suprafaţă totală de 75 mp. Clădirea se află într-o stare precară, este abandonată şi necesită renovare completă.

La proprietate se poate ajunge pe un drum asfaltat, iar în apropiere există un pârâu alimentat de un izvor. Preţul de 6.500 de euro include însă doar căsuţa, nu şi terenul aferent.

Oferta se diferenţiază de celelalte anunţuri imobiliare din Mikulicin, unde cea mai ieftină casă prezentată pe platformele de imobiliare are un preţ de 72.800 de euro.