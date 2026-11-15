Un tânăr a plecat în Islanda să se angajeze şi lucrează în sistemul 3-2-2. Cât câştigă dacă stă peste program

Un spaniol stabilit în Islanda a explicat cum funcţionează sistemul de muncă 3-2-2, care presupune ture de până la 12 ore, dar şi perioade mai lungi de odihnă. Potrivit acestuia, angajaţii pot ajunge să aibă chiar şi una sau două săptămâni libere într-o lună. Tânărul a vorbit şi despre salariile din Islanda, plata orelor suplimentare şi costurile ridicate ale vieţii în ţara nordică.

Jose, un tânăr spaniol care e emigrat în Islanda - El Blog Salmon

Jose, un spaniol care e emigrat în Islanda, a prezentat într-un videoclip particularităţile programului de lucru 3-2-2, folosit în anumite locuri de muncă din această ţară. Experienţa lui a fost relatată de El Confidencial şi preluată de El Blog Salmon.

Sistemul presupune concentrarea unui număr mare de ore de muncă în câteva zile, urmate de perioade de odihnă mai lungi. Deşi programul poate părea solicitant, tânărul susţine că acesta are şi avantaje importante.

Cum funcţionează sistemul de muncă 3-2-2 din Islanda

Programul 3-2-2 presupune trei zile consecutive de muncă, urmate de două zile libere şi alte două zile lucrătoare. Turele sunt însă considerabil mai lungi decât în cazul unui program obişnuit, fiecare zi de muncă având între 11 şi 12 ore.

Articolul continuă după reclamă

În săptămâna următoare, distribuţia se schimbă: angajatul beneficiază de trei zile libere, lucrează două zile şi are apoi alte două zile de odihnă.

Potrivit explicaţiilor lui Jose, acest sistem presupune aproximativ 172 de ore de muncă pe lună, concentrate în ture lungi. Spaniolul a precizat că nu lucrează în prezent după acest program, ci doar explică modul în care funcţionează.

"Aici există faimosul sistem 3-2-2, în care lucrezi trei zile, te odihneşti două şi apoi mai lucrezi două zile. Şi, deşi vi se poate părea excesiv, nu este chiar atât de rău. De fapt, pentru că lucrezi atât de multe ore într-o zi, acumulezi orele necesare pentru întreaga lună şi, până la sfârşitul lunii, poţi ajunge să ai chiar una sau două săptămâni libere, fără să munceşti", a explicat tânărul.

Ce salarii sunt în Islanda şi cum sunt plătite orele suplimentare

Spre deosebire de alte ţări europene, Islanda nu are un salariu minim naţional stabilit de Guvern. Condiţiile salariale sunt negociate prin contracte colective de muncă, încheiate între sindicate şi organizaţiile patronale.

Printre organizaţiile implicate în aceste negociere se numără Efling şi VR. Salariile diferă în funcţie de domeniul de activitate, categoria profesională şi vechimea angajatului, astfel că nu există o sumă minimă universală valabilă pentru toţi lucrătorii.

Jose menţionează un salariu de referinţă de aproximativ 2.800 de euro. Veniturile pot creşte însă datorită orelor suplimentare şi sporurilor acordate pentru munca prestată în afara programului obişnuit.

"În Islanda, orele suplimentare sunt plătite cu un spor de 90%, adică aproape dublu. Aşa că patronului nu îi convine să te pună să lucrezi mai multe ore decât trebuie", a subliniat spaniolul.

Contractele colective de muncă prevăd sporuri diferite pentru activitatea desfăşurată noaptea, în weekend sau în zilele de sărbătoare legală, precum şi condiţii specifice pentru remunerarea orelor suplimentare.

Cât plăteşte Jose pentru chirie în Islanda

Deşi salariile pot fi atractive, costul ridicat al vieţii reprezintă una dintre principalele dificultăţi pentru cei care aleg să muncească în Islanda.

Chiriile din Reykjavik sunt mari, astfel că traiul în afara capitalei sau împărţirea locuinţei cu alte persoane poate reduce considerabil cheltuielile lunare.

Jose locuieşte într-o localitate mică, cu aproximativ 1.000 de locuitori, unde împarte o cameră cu altă persoană. Chiria totală este de 800 de euro pe lună, iar fiecare plăteşte 400.

"Cum locuiesc într-un sat unde nu am pe ce să cheltuiesc banii, economisesc tot", a mărturisit Jose.

Salariile mari vin la pachet cu ture lungi şi cheltuieli ridicate

Experienţa prezentată de Jose arată că posibilitatea de a economisi în Islanda depinde nu doar de salariu, ci şi de programul de muncă şi de cheltuielile lunare.

Turele de 11 sau 12 ore pot fi solicitante, însă concentrarea orelor lucrate permite acumularea unor perioade mai lungi de odihnă.

În acelaşi timp, traiul în localităţi izolate şi împărţirea cheltuielilor pentru locuinţă pot contribui la economii importante.