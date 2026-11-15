Vremea de mâine 16 noiembrie. Ninsori, ger şi rafale de 90 km/h. Zonele vizate de vremea rea

Vremea va fi schimbătoare în cea mai mare parte a ţării, cu înnorări, ploi şi intensificări ale vântului în mai multe regiuni. La munte, precipitaţiile se vor transforma în lapoviţă şi ninsoare la altitudini mari, iar în unele zone se va depune strat de zăpadă de până la 5 centimetri. Vântul va sufla cu putere, cu rafale care pot ajunge la 90 km/h pe creste. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 şi 15 grade Celsius, iar în Bucureşti vor fi aproximativ 10 grade.

Vremea la noapte

La noapte, cerul va avea înnorări temporare și va ploua slab (cantități de apă în general de 2...5 l/mp) în Oltenia, local în Banat și Muntenia și izolat în rest, iar la altitudini mari în Carpații Meridionali vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului și pe arii restrânse în Moldova cu viteze de 50...70 km/h, iar la munte rafalele vor atinge 70...90 km/h. Temperaturile minime se vor situa între -6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 8 grade pe litoral. Izolat se va forma ceață.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 16 noiembrie în ţară

Cerul va avea înnorări temporare și va ploua, pe parcursul zilei în Banat, Crișana, cea mai mare parte a Olteniei, local în Muntenia și pe spații mici în rest, iar noaptea în majoritatea zonelor. Pe arii restrânse în regiunile sud-vestice și vestice vor fi cantități de apă de 10...15 l/mp, iar în zona Carpaților Occidentali izolat vor depăși 20...25 l/mp. La altitudini mari la munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali se va depune strat de zăpadă de 2...5 cm. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului și pe arii restrânse în Moldova cu viteze de 50...70 km/h, iar la munte rafalele vor depăși 70...90 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 15 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 și 11 grade, cu cele mai mari valori pe litoral. Pe alocuri dimineața și noaptea va fi ceață.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 16 noiembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, cerul va fi mai mult noros și cu precădere noaptea va ploua slab (cantități de apă de 2...5 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar cea minimă va fi de 5...6 grade.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea se încălzeşte uşor faţă de zilele precedente, cu temperaturi maxime care se vor ridica la 10 grade. Va ploua slab şi izolat pe parcursul zilei. Nu se anunţă rafale puternice de vânt

Vremea de mâine 16 noiembrie la munte

Vremea se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil, cu înnorări la începutul zilei în Carpații Meridionali unde izolat va ploua slab, iar îndeosebi din orele serii aria nebulozității și a precipitațiilor se va extinde dinspre masivele vestice și va cuprinde toată zona montană. Va ploua, iar la altitudini mari vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă de 2...5 cm pe alocuri în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali. Cantitățile de apă vor fi 2...10 l/mp, iar în zona Carpaților Occidentali izolat vor depăși 20...25 l/mp. Vântul va avea intensificări (viteze la rafală, la altitudini mari de 70...90 km/h).