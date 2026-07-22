Scene şocante în Capitală. Un tânăr a fost arestat 30 de zile şi alţi doi au fost reţinuţi 24 de ore, după ce au răpit un bărbat de 39 de ani de pe stradă.

Potrivit anchetatorilor, doi dintre suspecți l-ar fi introdus cu forța într-un autoturism, condus de cel de-al treilea individ. Acesta a condus câţiva kilometri buni prin oraş şi apoi şi-a abandonat victima pe o stradă din Sectorul 1.

Un martor la incident a sunat imediat la 112. Poliţiştii i-au identificat rapid pe făptaşi şi au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal.