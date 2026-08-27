Un nou caz de inconştienţă pe litoral şi o nouă luptă a salvatorilor dusă cu incapacitatea oamenilor de a înţelege de unde vine pericolul.

UPDATE: Bărbatul de 61 de ani, scos de salvamari de 4 ori din apă şi resuscitat direct pe plajă, a decedat în cele din urmă. "Astăzi, 27 august a.c., în jurul orei 16.30, polițiști din cadrul Poliției orașului Eforie au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, în stațiunea Eforie Nord, o persoană s-ar fi înecat. Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat, de 61 de ani. La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimei. Trupul neînsuflețit va fi transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului. În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind continuate de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă", se arată în comunicatul IPJ Constanţa.

Un bărbat de 61 de ani din Braşov a fost resuscitat pe plaja din Eforie după ce a intrat în mare. Deşi steagul roşu era arborat, turistul a ignorat complet acest lucru, cum de altfel a ignorat şi sfaturile salvamarilor.

Mai fusese scos din apă de 3 ori

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Mai mult, potrivit primelor informaţii, în cursul zilei de azi salvamarii l-au mai scos de 3 ori din apă. A patra oară ar putea fi, din păcate, fatală. Salvamarii l-au scos şi a patra oară din mare şi au început manevrele de resuscitare.

Protocolul a fost preluat de medicii SMURD chemaţi de urgenţă la faţa locului. A fost chemat şi elicopterul pentru ca bărbatul să fie transferat cât mai rapid la spital.