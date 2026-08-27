Andrei Bordeianu, influencer și fost concurent la o emisiune TV, a fost victima unui grav accident de motocicletă, în urma căruia a ajuns la spital.

Imaginile surprinse de o cameră de bord arată momentul în care un șofer aflat la volanul unui autoturism iese dintr-o parcare, pătrunde pe șosea pentru a vira la stânga și îi taie calea tânărului. În urma impactului, Bordeianu este aruncat de pe motocicletă.

Tânărul de 28 de ani are ambele mâini rupte, fisuri la nivelul bazinului și coaste fracturate

Potrivit surselor, Andrei Bordeianu este internat în secția ATI a Spitalului Universitar din Capitală. În prezent, starea sa este gravă, dar stabilă, potrivit medicilor.

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Tânărul a suferit mai multe leziuni în urma accidentului. Are ambele mâini rupte, fisuri la nivelul bazinului și coaste fracturate. Medicii spun că va mai rămâne câteva zile în secția de ATI, până când starea sa de sănătate se va îmbunătăți.

Andrei Bordeianu, accident grav pe motocicletă

Marți, 25 august, Andrei Bordeianu, în vârstă de 28 de ani, a fost victima unui grav accident de motocicletă. Tânărul se deplasa regulamentar pe Bulevardul Expoziției din Sectorul 1 al Capitalei.